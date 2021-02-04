Друг Василия Ланового назвал истинную причину его смерти

Музыкант Вячеслав Моцардо убеждён, что народного артиста СССР можно было спасти.

Друг Василия Ланового рассказал, что артист не жалел себя, так как не соблюдал режим самоизоляции. В разгар пандемии актёр давал концерты и играл в спектаклях.

Моцардо обвиняет в такой беспечности организаторов концертов Василия Семёновича.

"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать", — выразил своё возмужение музыкант в интервью с "Комсомольской правдой".

24 декабря Лановой объяснял, что не отказывался от выступлений, чтобы не подвести театр.