Музыкант Вячеслав Моцардо убеждён, что народного артиста СССР можно было спасти.
Друг Василия Ланового рассказал, что артист не жалел себя, так как не соблюдал режим самоизоляции. В разгар пандемии актёр давал концерты и играл в спектаклях.
Моцардо обвиняет в такой беспечности организаторов концертов Василия Семёновича.
"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать", — выразил своё возмужение музыкант в интервью с "Комсомольской правдой".
24 декабря Лановой объяснял, что не отказывался от выступлений, чтобы не подвести театр.
"Я сыграл спектакль хотя очень плохо себя чувствовал. Но для театра самое страшное — отмена спектакля", — говорил артист.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.