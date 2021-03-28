Белорусский министр культуры оценил недопуск страны на Евровидение

Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет (по причине дисквалификации — Прим. ред.). Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — сказал Маркевич.