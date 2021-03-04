Четыре пьесы-номинанта на "Золотую маску" покажут онлайн

10 марта стартует онлайн-программа популярного театрального фестиваля "Золотая маска". На главной странице поискового сервиса Rambler можно будет увидеть четыре спектакля, которые удостоены этой премии.

Открывающим станет спектакль Новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на премию. 9 апреля можно будет смотреть прямо в интернете воронежскую "Чернобыльскую молитву", которую ставит Никитинский театр. 2 мая театр "Урал Опера Балет" представит работу "Приказ короля", а завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" — эту дату объявят отдельно.

"Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием" — отмечают в пресс-службе фестиваля.