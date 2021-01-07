Организаторы рассказали о судьбе Каннского кинофестиваля в 2021 году

По данным, которыми располагают журналисты Agence France-Presse, Каннский фестиваль может "переехать" на лето с привычного мая. Об этом журналистам рассказали организаторы мероприятия.

Как уточнили в Agence France-Presse, каждый год на фестиваль прибывают примерно 40 тысяч человек, так что из-за пандемии его могут передвинуть на более поздний срок. Отменять мероприятие в 2021 году пока не планируется, однако конкретная дата пока "плавает" и станет известна лишь после того, как станет понятна "ковидная" обстановка.

Напомним, что Каннский кинофестиваль считается одним из самых престижных в мире и проводится с 1946 года.

Также изменения в графике ждут Берлинский международный кинофестиваль: ещё в 2020 году организаторы отмечали для СМИ, что планируют два этапа, которые "разделят" ценителей кино: