По данным, которыми располагают журналисты Agence France-Presse, Каннский фестиваль может "переехать" на лето с привычного мая. Об этом журналистам рассказали организаторы мероприятия.
Как уточнили в Agence France-Presse, каждый год на фестиваль прибывают примерно 40 тысяч человек, так что из-за пандемии его могут передвинуть на более поздний срок. Отменять мероприятие в 2021 году пока не планируется, однако конкретная дата пока "плавает" и станет известна лишь после того, как станет понятна "ковидная" обстановка.
Напомним, что Каннский кинофестиваль считается одним из самых престижных в мире и проводится с 1946 года.
Также изменения в графике ждут Берлинский международный кинофестиваль: ещё в 2020 году организаторы отмечали для СМИ, что планируют два этапа, которые "разделят" ценителей кино:
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.