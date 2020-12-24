Как Патрик Зюскинд оценил рок-оперу Игоря Демарина "Парфюмер"?

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, композитор, автор многочисленных хитов для звёзд российской эстрады и нашумевшей рок-оперы "Парфюмер" Игорь Демарин.

Как композитору удалось получить права на постановку "Парфюмера"? Что сказали ему Ксения Стриж и Станислав Садальский сразу после премьеры? Что связывает музыканта с Александрой Пахмутовой? Для кого он написал детский мюзикл? Почему Украина закрыла для него свои границы?

Об этом и многом другом в прямом эфире сегодня, 24 декабря, в 16:00.

Ведущий — Сергей Каргашин.

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