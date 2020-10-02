Специалисты провели мультиспектральный анализ картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и обнаружили, что шедевр был написан поверх наброска. О том, как это можно объяснить, в интервью "Правде.Ру" рассказала член-корреспондент Российской академии художеств, художник, искусствовед Вера Анатольевна Лагутенкова.

"Картина "Мона Лиза" — один из самых известных не только шедевров мирового искусства, но известнейших пациентов, которыми занимаются ведущие исследователи всего мира. Докопаться до её тайны и узнать, что скрывается за этой полуулыбкой, специалисты пытаются уже не одно десятилетие.

Если говорить о технологии создания произведения искусства, то наличие наброска под краской вполне нормальное явление. Изначальная задумка художника может отличаться от того финального варианта, который мы видим в музее.

Часто у художников картина является экспромтом.

Да Винчи постоянно экспериментировал

Надо сказать, что он не всегда полностью отдавал предпочтение той или иной методике работы с материалом. Он экспериментировал, не соблюдая технико-технологические задачи, более того, он их нередко нарушал. В том числе и ряд его произведений действительно нуждается в реставрации практически сразу по окончанию написания.

В своей "Тайной вечери" он смешивал краски с различной основой, они друг друга взаимно отталкивают. Но это был именно технологический эксперимент, он стремился к максимальной особой глубине цвета, его объёму и выразительности, чего темперными красками добиться практически невозможно было в то время. Поэтому его масляные работы отличаются уникальной формой, этим свечением, его так называемое формообразование, тончайшее из таких касаний кисти, когда предмет будто бы растворяется в пространстве.

И если мы говорим о Леонардо да Винчи, то это всегда тема, связанная с загадкой, потому что ему приписывают и различные взаимоотношения с тайными обществами, и его попытки скрыть от назойливых конкурентов и завидующих ему свои секреты, которые он пытался зашифровать в своих произведениях. Так что вполне возможно, что многие открытия нас ждут ещё впереди", — пояснила эксперт "Правде.Ру".