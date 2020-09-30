Под картиной "Мона Лиза" обнаружили неизвестный рисунок

Специалисты провели мультиспектральный анализ картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и обнаружили, что шедевр был написан поверх наброска.

Открытие принадлежит Паскалю Котту, который занимался исследованием полотна более 15 лет.

Он разработал уникальный прибор, способный фиксировать 13 видов волн света и отснял с помощью устройства легендарную картину да Винчи. Котт сделал порядка 2000 фотографий и обнаружил под слоями краски ранее неизвестный набросок, выполненный в технике spolvero. Чтобы перенести изображение на холст, художник использовал сажу и трафарет с дырками.

На наброске видна новая деталь — заколка в волосах Моны Лизы. По словам учёных, данный аксессуар не был распространён во Флоренции в ту эпоху.

Это говорит о том, что героиня картины не была современницей художника. Эксперты предполагают, что Мона Лиза — это аллегория или богиня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что под "Натюрмортом" Пикассо обнаружили скрытое изображение.