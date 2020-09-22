Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Финиш на взлете. Елена Радионова объявила о конце спортивной карьеры
В Тверской области потерпел крушение Су-30
Гарик Харламов переболел коронавирусом
В Великобритании отложили возвращение зрителей на стадионы
В РФ начал работать центр по защите прав журналистов
Путин высказался о работе онкологической службы России
Диета и дрессировка не влияют на процесс старения домашних собак
Командующий ВДВ проверил ход учения "Славянское братство-2020"
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос

Почему Андрей Миронов отказался от спасительной операции?

Советский актёр театра и кино Андрей Миронов знал, что в него аневризма. Медики предлагали ему сделать операцию, которая могла бы продлить жизнь артиста, но он отказался. Об этом рассказала первая жена актёра, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.

Почему Андрей Миронов отказался от спасительной операции?

Она сообщила, что Андрей Миронов проходил обследование у одного из лучших нейрохирургов в мире — Александра Коновалова. Тот обнаружил у актёра аневризму. При данном заболевании стенки артерии или вены из-за истончения или растяжения выпячиваются. Разрыв аневризмы часто становится причиной смерти человека.

Врач сказал, что Миронов нуждается в операции, но актёр отказался, так как боялся, что врачи могут допустить ошибку, и в итоге он станет обузой для семьи.

"Говорил: "Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни", — сообщила Екатерина Градова в эфире программы "Судьба человека".

Через 11 лет после консультации с нейрохирургом Андрей Миронов во время спектакля стало плохо. Актёр потерял сознание, его госпитализировали. У Миронова произошёл разрыв аневризмы сосуда, участвующего в обеспечении кровоснабжения всего мозга.

Миронов скончался 16 августа 1987 года на 47-м году жизни.

Последние материалы
Финиш на взлете. Елена Радионова объявила о конце спортивной карьеры
В Тверской области потерпел крушение Су-30
Гарик Харламов переболел коронавирусом
Мельница мифов: "Матч смерти" не был таковым
В Великобритании отложили возвращение зрителей на стадионы
В РФ начал работать центр по защите прав журналистов
Путин высказался о работе онкологической службы России
Диета и дрессировка не влияют на процесс старения домашних собак
Командующий ВДВ проверил ход учения "Славянское братство-2020"
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Общество
Вологодское село Ферапонтово признано самым красивым в России
Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер
Комментарии
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
К чему приводит передозировка витамина С?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Навальный будет восстанавливаться около года
Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников