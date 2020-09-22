Почему Андрей Миронов отказался от спасительной операции?

Советский актёр театра и кино Андрей Миронов знал, что в него аневризма. Медики предлагали ему сделать операцию, которая могла бы продлить жизнь артиста, но он отказался. Об этом рассказала первая жена актёра, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.

Она сообщила, что Андрей Миронов проходил обследование у одного из лучших нейрохирургов в мире — Александра Коновалова. Тот обнаружил у актёра аневризму. При данном заболевании стенки артерии или вены из-за истончения или растяжения выпячиваются. Разрыв аневризмы часто становится причиной смерти человека.

Врач сказал, что Миронов нуждается в операции, но актёр отказался, так как боялся, что врачи могут допустить ошибку, и в итоге он станет обузой для семьи.

"Говорил: "Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни", — сообщила Екатерина Градова в эфире программы "Судьба человека".

Через 11 лет после консультации с нейрохирургом Андрей Миронов во время спектакля стало плохо. Актёр потерял сознание, его госпитализировали. У Миронова произошёл разрыв аневризмы сосуда, участвующего в обеспечении кровоснабжения всего мозга.

Миронов скончался 16 августа 1987 года на 47-м году жизни.