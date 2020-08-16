За 9 лет в Москве нашли 45 тысяч старинных артекфактов

В день палеонтологии — 16 августа — археологи рассказали о достижениях. За последние 9 лет в Москве нашли 45 тысяч предметов старины, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В списке обнаруженных экспонатов — домашняя и кухонная утварь, монеты, оружие, инструменты различного быта.

Около 200 площадок будут исследоваться археологами в этом году, включая участки на пересечении Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе, в Новодевичьем монастыре и других. В настоящее время ведутся раскопки в Кремле.