Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал о том, что в новых сериях мультфильма "Ну, погоди!" Волк станет положительным персонажем и перестанет курить.

"В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего", — сообщил Машковцев, отметив, что дело не в курении, а в том, какую информацию о герое необходимо сообщить.