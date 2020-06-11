На сайте Кремля опубликована телеграмма Владимира Путина с поздравлениями для Дениса Мацуева. Президент поздравил пианиста с 45-летием, отметив, что только благодаря своему мастерству он смог покорить самые знаменитые площадки мира.
"Человек яркого и необычайно щедрого таланта, Вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актёрским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов", — говорится в сообщении.
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