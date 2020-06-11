Владимир Путин восхитился талантом юбиляра - 45 летнего Мацуева

На сайте Кремля опубликована телеграмма Владимира Путина с поздравлениями для Дениса Мацуева. Президент поздравил пианиста с 45-летием, отметив, что только благодаря своему мастерству он смог покорить самые знаменитые площадки мира.