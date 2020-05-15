Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища

Главный дирижер Крымской государственной филармонии Денис Карлов сообщил о подготовке к уникальному концерту на дне Симферопольского водохранилища. Для этого шоу уже придумано название — "На дне моря".