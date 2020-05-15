Главный дирижер Крымской государственной филармонии Денис Карлов сообщил о подготовке к уникальному концерту на дне Симферопольского водохранилища. Для этого шоу уже придумано название — "На дне моря".
"Это идея ко мне пришла случайно. Увидел это место — обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, все рядом — в Симферополе. Мы можем выстроить зрительные места с дистанцией. Проект будет называться "На дне моря", то есть на дне нашего Симферопольского водохранилища", — сказал Карлов.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.