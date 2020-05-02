Киностудия имени Горького планирует загрузить на собственный YouTube-канал около 500 фильмов разного времени. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии. Среди загруженных фильмов будут старые шедевры и современные картины.

"Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет, это будут как шедевры "золотой коллекции" — "Три тополя на Плющихе", "Тихий дон", "Гостья из будущего" и многие другие картины начиная с 50-х годов XX века, так и ленты последних лет", — сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.