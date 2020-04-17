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Источник Правда.Ру

Пасха в МХАТ им. М. Горького

Культура » Театр

Праздничная программа 19 апреля стартует с программы "Театр — детям" в 15.00. Актер МХАТ им. М. Горького Семен Шевелин прочтет сказку Ганса Христиана Андерсена "Дикие лебеди". В 16.00 состоятся "ПАСХАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ".

В день великого христианского праздника Пасхи у зрителей появится возможность отключиться от проблем и тревог, одолевающих нас, и погрузиться в атмосферу поэзии и смыслов. Артисты МХАТ им. М. Горького прочтут стихи выдающихся русских поэтов, посвященные Воскресению Христову. В поэтическом марафоне прозвучат произведения:

  • Михаила Лермонтова,
  • Александра Блока,
  • Осипа Мандельштама,
  • Константина Бальмонта,
  • Ивана Бунина и многих других.

Позже, в программе "Читка ON-LINE", актеры МХАТ им. М. Горького представят пьесу "Петр и Феврония", по которой планируется спектакль в постановке Сергея Глазкова. Петр и Феврония Муромские — супруги, ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник — День семьи, любви и верности. Что касается "Повести о Петре и Февронии" Ермолая-Еразма, лежащей в основе инсценировки, то это одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью, а на праведный путь его ведет любовь. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл, много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте, и мы предлагаем зрителям вместе поразмышлять над ними.

МХАТ им. М. Горького надеется, что эта программа будет интересна как верующим людям, так и тем, кто ищет ответы на важные жизненные вопросы. Ведь еще Николай Гоголь писал, что театр, "это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра".

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