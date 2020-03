Джонни Депп может получить роль Джокера в новом фильме про Бэтмена

На роль Джокера в новом кинофильме про Бэтмена режиссер Мэтт Ривз готов рассмотреть кандидатуру Джонни Деппа.

Об этом написало сообщило издание We Got This Covered (WGTC) со ссылкой на авторитетный, но анонимный источник из Worner Bros.

Как написало издание, на роль Джокера претендентами выступают и другие кандидаты, но Деппа создатели кинофильма видят в качестве наиболее подходящего на эту роль актера.

В подтверждении весомости инсайдерской информации, журналисты сообщили, что этим же источником правдиво было предсказано о предстоящих съемках "Трансформеров" и составе актеров "Отряда самоубийц".

Издание также напомнило, что слухи об участии в продолжении "Бэтмена" Колина Фаррелла в роли Пингвина и Энди Серкиса в роли дворецкого Альфреда — чистая правда.