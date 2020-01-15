Фантаст Лукьяненко признался в литературной мистификации

Писатель — фантаст Сергей Лукьяненко долгое время не признавался в том, что роман "Маги без времени", опубликованный в интернет под псевдонимом "Мастер Романов", на самом деле — его произведение.

Как поясняет теперь, после "выхода из сумрака", автор, он хотел проверить, насколько сложно сегодня "раскрутиться" молодым, начинающим авторам.

"Часто слышу два совершенно полярных мнения. Одни говорят, что пробиться начинающим авторам невозможно, ну или, скажем так, крайне сложно. Другие — что сейчас, благодаря интернету, есть множество площадок, где люди публикуются и быстро становятся популярными, начинают зарабатывать деньги. У меня в голове эти крайности "не монтировались". Решил проверить на себе: придумал левое имя, зарегистрировался под ним на популярном сайте и начал выкладывать по 1-2 главы нового романа в моем любимом жанре фэнтези", — рассказывает Лукьяненко.

Писатель говорит, что число читателей стало расти быстро. Книгу читали, обсуждали, комментировали.

"Я потом отправил книгу в издательство так же, под псевдонимом. И ее взяли. Обещали напечатать. Пришлось раскрываться".

Поэтому Сергей Лукьненко теперь советует "молодым авторам" не слушать пессимистов, "не плакаться, а писать".