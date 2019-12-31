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В ДС "Мегаспорт" пройдет премьера шоу Татьяны Навки "Спящая красавица"

Культура

C 25 декабря по 7 января в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" состоится мировая премьера шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". История, над которой не властно время, будет представлена в совершенно новой интерпретации. В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов.

Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании, непревзойденная Алина Загитова. Она — единственная фигуристка, выигравшая олимпиаду в первый же взрослый сезон. Ей только 17 лет, но ее имя уже знают во всем мире. К медалям, которые Алина уже завоевала, многие спортсмены стремятся всю жизнь. "Спящая красавица. Легенда двух королевств" — первое в истории ледовое шоу, в котором участвует эта действующая олимпийская чемпионка.

"Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе" — отметила Татьяна Навка.

В ледовом спектакле также задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. "Спящая красавица. Легенда двух королевств" станет дебютом для самой юной участницы шоу Надежды Песковой. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.

"Спящая красавица. Легенда двух королевств" — непревзойденное по своей красоте и технологичности шоу, не имеющее аналогов в мире. Шедевр, рожденный благодаря сотрудничеству фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна, и других профессионалов своего дела, поражает художественными находками, уникальными спецэффектами, яркими костюмами и разнообразием красок. Для создания невероятной сказочной атмосферы для шоу тщательно продуман каждый образ и каждая мельчайшая деталь. Потрясающие декорации и световые элементы позволят всем зрителям почувствовать себя полноправными участниками завораживающего представления и заставят их поверить, что магия и волшебство действительно существуют.

Мюзикл на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств" будет проходить во дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря по 7 января включительно.

Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте проекта https://navka.show/shows/spyashaya-krasavica

Темы премьера новый год ледовое шоу татьяна навка спящая красавица
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