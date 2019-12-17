"Матрица 4" может стать началом новой трилогии

Американские СМИ рассказали о том, что создатели фильма "Матрица 4" планируют заложить в картине основу для создания еще двух фильмов. Пока достоверно неизвестно, о чем конкретно будет четвертая часть знаменитой киносерии. Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года.

Съемки должны стартовать в начале следующего года. Примечательно, что главные герои прошлых частей Нео и Тринити смогут появиться и в новом фильме, поскольку, несмотря на гибель, их разум погрузился в Матрицу. Фанаты считают, что это поможет им "вернуться". Также известно, что "молодую" версию Морфеуса сыграет актер Яхья Абдул-Матин II.