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Хиты 90-х впервые прозвучат в исполнении симфонического оркестра и хора

Культура » Музыка

15 декабря 2019 года на современной площадке Президент-отеля "Арт-оранжерея" пройдет премьерное музыкальное шоу в исполнении симфонического оркестра и хора Flashback Orchestra. В концерте прозвучат оригинальные версии мировых супер-хитов 90-х: Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, Bon Jovi, Sting, Aqua в необычной аранжировке.

Симфонический оркестр и хор Flashback Orchestra — это двадцать пять молодых артистов на одной сцене, умеющих гармонично и красиво погрузить слушателей в атмосферу 90-х годов, когда музыку слушали на кассетных магнитофонах и перематывали пленку с помощью карандаша. Душа оркестра — струнные инструменты: скрипки, альты, виолончели. К ним присоединяются клавиши, ударная установка и бас-гитара — и все это звучит под руководством профессионального дирижера — Даяны Гофман.

"Нам было интересно дать всемирно-известным хитам нашей юности новую жизнь, неожиданную обработку, — рассказывает Гофман. — Двадцать лет назад эти песни звучали повсюду, и сейчас, когда мода возвращается, музыкальная концепция 90-х становится вновь популярной. Продюсер нашего проекта — Александр Абрамов, владелец московских баров Disco 90 и организатор вечеринок Discoteka 90, может с уверенностью подтвердить, что мероприятия такого формата последние несколько лет пользуются большим спросом".

Премьерный концерт Flashback Orchestra пройдет на необычной площадке: полностью стеклянные стены зала позволяют слушать музыку, наслаждаясь красотой вечерней Москвы и огнями центра столицы, и точно останется в памяти надолго. Не пропустите!

Темы хор хиты 90-х концерт премьера flashback orchestra симфонический оркестр
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