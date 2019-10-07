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Бондарчук приступил к съемкам сериала по сценарию своей молодой супруги

Культура print

Режиссер Федор Бондарчук приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой.

Об этом сообщает пресс-службы проекта, передают "РИА Новости".

Примечательно, что драма "Псих" станет первым сериалом в режиссерской биографии 52-летнего Бондарчука.

Осенью этого года 30-летняя Паулина Андреева заканчивает обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих", за работу над которым взялся ее муж, является первым полноценным сценарием Андреевой.

Темы кино фильм сериал съемки актриса андреева бондарчук федор бондарчук паулина андреева
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