Бондарчук приступил к съемкам сериала по сценарию своей молодой супруги

Режиссер Федор Бондарчук приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой.

Об этом сообщает пресс-службы проекта, передают "РИА Новости".

Примечательно, что драма "Псих" станет первым сериалом в режиссерской биографии 52-летнего Бондарчука.

Осенью этого года 30-летняя Паулина Андреева заканчивает обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих", за работу над которым взялся ее муж, является первым полноценным сценарием Андреевой.