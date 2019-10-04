Актер из Дании назвал борщ своим любимым произведением русской культуры

Известный датский актер Мадс Миккельсен из всех произведений русской культуры предпочитает борщ.

Об этом актер из Дании рассказал на встрече с поклонниками в Москве, сообщают "РИА Новости".

"Какие произведения русской культуры вам нравятся?", — спросили у Миккельсена присутствующие.

"Борщ", — ответил актер не задумываясь.

Звезда сериала "Ганнибал" об одноименном убийце-людоеде отметил, что хотел бы попробовать борщ не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.