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"Мстители 4: Финал" выиграл сразу шесть номинаций премии Saturn Awards

Культура print

Фильм "Мстители 4: Финал" стал лидером по количеству наград на 45-ом вручении премии Saturn Awards.

Об этом, ссылаясь на издание comic book, сообщает агентство новостей РИА.

Фильм о супергероях взяла сразу шесть номинаций: "лучшая экранизация комиксов", "лучший актер", "лучший монтаж", "лучший грим", "лучший художник-постановщик" и "лучшие спецэффекты".

Второе место по количеству наград заняла "Игра престолов" — телесериал победил в четырех номинациях.

Отметим, что премию Saturn Awards присуждает Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

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Темы кино фильм премия сериал мстители супергерой игра престолов
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