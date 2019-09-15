Фильм "Мстители 4: Финал" стал лидером по количеству наград на 45-ом вручении премии Saturn Awards.
Об этом, ссылаясь на издание comic book, сообщает агентство новостей РИА.
Фильм о супергероях взяла сразу шесть номинаций: "лучшая экранизация комиксов", "лучший актер", "лучший монтаж", "лучший грим", "лучший художник-постановщик" и "лучшие спецэффекты".
Второе место по количеству наград заняла "Игра престолов" — телесериал победил в четырех номинациях.
Отметим, что премию Saturn Awards присуждает Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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