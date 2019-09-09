Эксперты выяснили, что Rammstein чаще всего поет о любви

Немецкая рок-группа Rammstein чаще всего поет о любви. Статистика свидетельствует, что слово "любовь" (Liebe) и его производные чаще всего встречаются в песнях. Об этом пишет газета Deutsche Welle со ссылкой на исследование портала AZLyrics.com.

На втором месте оказалось близкое по тематике слово "сердце" (Herz), на третьем месте идет "мужчина" (Mann). Достаточно редко у Rammstein встречаются слова "ночь" (Nacht), "холодный" (kalt), "кровь" (Blut), "огонь" (Feuer) и "кричать" (schreien).

По словам культуролога из университета в Гронингене Мелани Шиллер, группа демонстрируют публике стереотипы о Германии, прижившиеся за рубежом. К числу таких клише относится "изображение мужественности, преувеличенную демонстрацию закаленного, идеализированного тела и мужской силы".

По ее словам, Rammstein рисует своего рода "карикатуру, то есть гротескное, пародийное изображение немца", высмеивая при этом всякое проявление тоталитарных идеологий.