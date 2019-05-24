Театр Армии: "Юг/север" - спектакль для ума

29 мая в 19:00 в Театре Армии покажут спектакль "Юг/север" (лирическая комедия, 16+).

Спектакль "Юг/север" в постановке Гарольда Стрелкова по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной, лауреата множества фестивалей и конкурсов, в том числе главного драматургического конкурса страны "Кульминация".

Гарольд Стрелков рассказывает:

"Когда я прочитал пьесу Тупикиной, то страшно загорелся идеей поставить этот спектакль.

Во-первых, для меня это возможность поработать сразу с тремя звездными актрисами, собрать их вместе в одном пространстве. Во-вторых, поставить спектакль на самой большой сцене в Европе, которая как притягивает, так и пугает. В-третьих, донести до зрителя все удивительные, иногда очень смешные автобиографические истории главных героинь, их философию, но при этом оставить некоторую недосказанность, возможность самостоятельно домыслить некоторые вещи, которая очень важна в современном мире".