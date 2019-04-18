Кинотеатрам разрешили требовать паспорта при продаже билетов на взрослые фильмы

Законопроект, позволяющий кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей при продаже билетов на фильмы с возрастным ограничением "18+", принят Государственной думой в третьем чтении. Депутаты проголосовали за документ на пленарном заседании 18 апреля.



Кассиры в кино смогут требовать паспорт на фильм категории 18+

Удостоверяющий личность документ кассиры и контролеры кинотеатров смогут требовать в случае сомнений в том, что покупатель билета на фильм для взрослых достиг совершеннолетия. Такое же право предоставлено сотрудникам библиотек при выдаче соответствующей информационной продукции.

Кроме того, проект закона запрещает размещение театральных и киноафиш в радиусе 100 метров от детсадов, школ, внешкольных образовательных учреждений и детских поликлиник. Перечень таких организаций для каждого из субъектов федерации будут составлять региональные власти. Также им предоставлено право при необходимости сократить радиус до 50 метров.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнения деятелей театра и кино о требовании указывать возрастные ограничения для каждого фильма и спектакля. Карен Шахназаров назвал это требование "формальностью", а Олег Табаков заявил, что оно лишь "подогревает интерес" несовершеннолетних к запрещенному для них продукту.

Источник фото: pxhere. com

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