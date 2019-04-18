Кинотеатрам разрешили требовать паспорта при продаже билетов на взрослые фильмы

Законопроект, позволяющий кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей при продаже билетов на фильмы с возрастным ограничением "18+", принят Государственной думой в третьем чтении. Депутаты проголосовали за документ на пленарном заседании 18 апреля.
Удостоверяющий личность документ кассиры и контролеры кинотеатров смогут требовать в случае сомнений в том, что покупатель билета на фильм для взрослых достиг совершеннолетия. Такое же право предоставлено сотрудникам библиотек при выдаче соответствующей информационной продукции.
Кроме того, проект закона запрещает размещение театральных и киноафиш в радиусе 100 метров от детсадов, школ, внешкольных образовательных учреждений и детских поликлиник. Перечень таких организаций для каждого из субъектов федерации будут составлять региональные власти. Также им предоставлено право при необходимости сократить радиус до 50 метров.
Ранее "Правда.Ру" приводила мнения деятелей театра и кино о требовании указывать возрастные ограничения для каждого фильма и спектакля. Карен Шахназаров назвал это требование "формальностью", а Олег Табаков заявил, что оно лишь "подогревает интерес" несовершеннолетних к запрещенному для них продукту.
Источник фото: pxhere. com
Читайте также
От преступников до политиков: истории 41 Московского международного кинофестиваля
Дольф Лундгрен посетит Крым для съемок фильма о Великой Отечественной войне
Шарапова снялась в фильме, но не рассказала в каком
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Что происходит на соседнем — турецком берегу? Турция легко вышла из прошлогоднего кризиса. Но до конца ли ликвидированы его последствия? Мнение эксперта.