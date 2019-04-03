Известный актер Дольф Лундгрен посетит Крым для съемок в фильме о Великой Отечественной войне

Гендиректор кинокомпании "Грифон фильм" Александр Беланов рассказал журналистам, что американский актер Дольф Лундгрен приедет в Крым для участия в съемках фильма о Великой Отечественной войне.

"Съемки фильма планируют начать следующей весной. Всего планируется снять три фильма, которые войдут в одну кинотрилогию под названием "Приговоренные к подвигу". В двух картинах снимется известный американский актер Дольф Лундгрен, он сыграет роль офицера Гестапо. Он уже дал свое согласие на участие в проекте и приезд в Крым", — рассказал Беланов.

Генеральный директор кинокомпании "Грифон фильм" пояснил позицию Лундгрена. По словам Беланова, звезду такого уровня не интересуют угрозы со стороны Украины, поэтому Лундгрен не боится возможных санкций. Беланов также поделился информацией о переговорах с известной голливудской актрисой и китайским актером.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение киноэксперта, который считает, что российское кино в большей степени губит коррупция. Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров рассказал "Правде.Ру", может ли российское кино прочно обосноваться за рубежом и какие наши фильмы любят в других странах.

Читайте также:

Российское кино губит коррупция — кинокритик