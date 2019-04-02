Театр "Ромэн": классика, история любви и цыганская душа в одном спектакле

Цыганский театр "Ромэн" 12, 13, 26 апреля и 19, 24 мая покажет спектакль "Грушенька".

Спектакль на сцене цыганского театра "Ромэн" можно было увидеть в разные годы. В пьесе образ цыганки Грушеньки, любящей, трепетной и бескомпромиссной, нравственной силой затмевает главных героев — Князя и Голована, на противопоставлении которых и строится сюжетная канва. Красавец Князь и русский лошадник Голован в трактире, где выступает цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора юную Грушеньку.

Только один — "на час", а другой — "на всю жизнь". То хрупкая и беззащитная, то страстная и непреклонная, она погибает от своей любви, когда наскучит Князю своей робкой нежностью и безудержной страстью.

Особое место в спектакле занимают сцены реконструкции легендарного цыганского хора. Именно хоровые традиции являются основой различных жанров цыганского искусства. Исполнение забытых и хорошо известных произведений, познакомит зрителей с многоплановостью этого интересного жанра, а счастливое страдание цыганской песни проникнет в самые глубины души.

Спектакль остается актуальным и сегодня, знакомит зрителей с истоками цыганского искусства на основе одного из классических литературных произведений. Молодые артисты театра, создавая запоминающиеся образы, продолжают традиции своих легендарных предшественников.

Билеты на сайте: http://www.teatr-romen.ru/repertuar-teatra/grushenka/