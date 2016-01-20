Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"

Культура

Недавно стало известно, что известный американский ситком "Друзья" получит продолжение. Портал Warner Media сообщает, что новый эпизод сериала выйдет уже в мае 2020 года и будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт: развод по правилам

В съемках серии примут участие все звезды сериала: Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что нейронная сеть создает сценарии для сериала "Друзья".

Шотландский мультипликатор Энди Пэнди приспособил искусственную нейронную сеть для создания сценариев новых серий ситкома "Друзья", об этом сообщает New York Magazine.

"Я дал программе обработать сценарии всех эпизодов сериала, и она научилась генерировать новые сцены", - объяснил художник в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что если в будущем сценарии сериалов будут создаваться при помощи таких ботов, телевидение станет гораздо веселее.

Напомним, сериал "Друзья" (Friends) шел на канале NBC с 1994 года. Он признан одним из лучших комедийных проектов в истории американского телевидения. Первый эпизод посмотрели 22 миллиона человек, а последний только в США - более 50 миллионов. За 10 лет существования актерская и режиссерская команда собрала множество наград, в том числе шесть статуэток "Эмми", "Золотой глобус", 10 премий People's Choice Awards.

Ранее Правда.Ру писала, что актеры сериала "Друзья" впервые с 2004 года снова собрались вместе чтобы сняться в специальном выпуске ситкома.

Дженифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Лиза Кудроу уже подтвердили свое участие в новом выпуске сериала.

Организаторы съемок отмечают, что у актеров очень плотный график, в связи с чем в сериале они будут появляться по очереди. Но продюсеры не исключают, что в одном из эпизодов друзья снова соберутся вместе в одной комнате в одно и то же время.

Эпизод выйдет на телеэкраны 21 февраля.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Темы hbo 2020 друзья сериал съемки новый эпизод
Новости Все >
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Последние материалы
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Фруктоза в спортивном питании
Битва при Ватерлоо: история великого сражения
Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня
Жители Екатеринбурга попросили Мишустина спасти их от "уральского дровосека"
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы
66-летняя Елена Проклова призналась, что делала пластику
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В России могут появиться "путинки" вместо "хрущевок"
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ