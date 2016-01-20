Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"

Недавно стало известно, что известный американский ситком "Друзья" получит продолжение. Портал Warner Media сообщает, что новый эпизод сериала выйдет уже в мае 2020 года и будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.

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В съемках серии примут участие все звезды сериала: Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что нейронная сеть создает сценарии для сериала "Друзья".

Шотландский мультипликатор Энди Пэнди приспособил искусственную нейронную сеть для создания сценариев новых серий ситкома "Друзья", об этом сообщает New York Magazine.

"Я дал программе обработать сценарии всех эпизодов сериала, и она научилась генерировать новые сцены", - объяснил художник в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что если в будущем сценарии сериалов будут создаваться при помощи таких ботов, телевидение станет гораздо веселее.

Напомним, сериал "Друзья" (Friends) шел на канале NBC с 1994 года. Он признан одним из лучших комедийных проектов в истории американского телевидения. Первый эпизод посмотрели 22 миллиона человек, а последний только в США - более 50 миллионов. За 10 лет существования актерская и режиссерская команда собрала множество наград, в том числе шесть статуэток "Эмми", "Золотой глобус", 10 премий People's Choice Awards.

Ранее Правда.Ру писала, что актеры сериала "Друзья" впервые с 2004 года снова собрались вместе чтобы сняться в специальном выпуске ситкома.

Дженифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Лиза Кудроу уже подтвердили свое участие в новом выпуске сериала.

Организаторы съемок отмечают, что у актеров очень плотный график, в связи с чем в сериале они будут появляться по очереди. Но продюсеры не исключают, что в одном из эпизодов друзья снова соберутся вместе в одной комнате в одно и то же время.

Эпизод выйдет на телеэкраны 21 февраля.

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