Ethereum, по мнению аналитика Messari, потеснит биткоин

По мнению аналитика Messari Райана Уоткинса, Ethereum после обновления потеснит биткоин.
"Биткоин — отличный способ для сбережений, и его политика предсказуема, но безопасна. Ethereum может потеснить биткоин по капитализации после перехода на Poof-of-Stake", — говорит эксперт.
На блокчейне Ethereum существует множество компаний и сервисов, а его индустрия разнообразна в сравнении с биткоином. После перехода в новую фазу 2.0 Ethereum планирует сжигание монет, что создаст дефицит на рынке.
"Если Ethereum лучше и быстрее в транзакциях. Пользователи доверяют ему. Чем может противостоять этому биткоин?" — спрашивает Райан Уоткинс.
Аналитики и эксперты в блокчейн-сфере считают, что после запуска новой стадии протокола сеть Ethereum будет вне конкуренции.
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