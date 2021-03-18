Ethereum, по мнению аналитика Messari, потеснит биткоин

По мнению аналитика Messari Райана Уоткинса, Ethereum после обновления потеснит биткоин.

"Биткоин — отличный способ для сбережений, и его политика предсказуема, но безопасна. Ethereum может потеснить биткоин по капитализации после перехода на Poof-of-Stake", — говорит эксперт.

На блокчейне Ethereum существует множество компаний и сервисов, а его индустрия разнообразна в сравнении с биткоином. После перехода в новую фазу 2.0 Ethereum планирует сжигание монет, что создаст дефицит на рынке.

"Если Ethereum лучше и быстрее в транзакциях. Пользователи доверяют ему. Чем может противостоять этому биткоин?" — спрашивает Райан Уоткинс.

Аналитики и эксперты в блокчейн-сфере считают, что после запуска новой стадии протокола сеть Ethereum будет вне конкуренции.