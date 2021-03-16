Хакер вывел с платформы Roll токенов на сумму 3 000 Ethereum

Хакер получил доступ к платформе "Roll" на блокчейне Ethereum и вывел находящиеся на адресе-кошельке "социальные токены" на сумму около $5.6 млн (3000 ETH).
Платформа Roll дает возможность абсолютно каждому выпустить собственные, именные токены. Данные токены обычно используют для монетизации сообществ. Отсюда и произошло название "социальные токены".
При создании токена создается ограниченное количество в 10 млн и только 2 млн переводятся на адрес владельца. Остальное количество в течении последующих 3-х лет.
Пострадавшая от рук хакера сторона принадлежит самой платформе Roll, поэтому команда экспертов не исключает ввод приватного ключа на фишинговом сайте.
После данного происшествия стоимость "социальных токенов" значительно просела.
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