На аукционе Fundation продали мем-гифку за $567 000

Мем-гифку продали за 300 ETH! Популярная в последнее время гифка Nyan Cat продали на аукционе. Торги начались со стоимости в 3 ETH.

Создатель радужного кота в печенье Крис Торрес подтвердил продажу стоимостью в 300 ETH ($ 567 000).

Владелец Nyan Cat прокомментировал следующее:

"Я буквально открыл новый этап в истории анимации и мемов в сфере блокчейн и криптовалют в целом".

Мем созданный с помощью невзаимозаменяемого токена NFT потряс все криптосообщество.

Ранее, актриса Линси Лохан продала невзаимозаменяемый токен Lightning за $ 70 тыс на аукционе Rarible.