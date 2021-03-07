На аукционе Fundation продали мем-гифку за $567 000

Мем-гифку продали за 300 ETH! Популярная в последнее время гифка Nyan Cat продали на аукционе. Торги начались со стоимости в 3 ETH.
Создатель радужного кота в печенье Крис Торрес подтвердил продажу стоимостью в 300 ETH ($ 567 000).
Владелец Nyan Cat прокомментировал следующее:
"Я буквально открыл новый этап в истории анимации и мемов в сфере блокчейн и криптовалют в целом".
Мем созданный с помощью невзаимозаменяемого токена NFT потряс все криптосообщество.
Ранее, актриса Линси Лохан продала невзаимозаменяемый токен Lightning за $ 70 тыс на аукционе Rarible.
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