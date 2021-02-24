С начала года было продано более 130 000 биткоинов. В основном в торгах участвовали крупные держатели цифрового актива.
Аналитики Classnode утверждают, что с начала года крупными инвесторами было куплено около 78 000 биткоинов, но уже в феврале 2021 года они начали активно продавать их. По данным аналитического агентства было продано более 130 000 биткоинов по текущей стоимости и заработав около $6 млрд.
Однако, более мелкие инвесторы активно докупают биткоин в свой инвестиционный портфель. По данным того же агентства за этот период было приобретено около 110 000 биткоинов на сумму $5.5 млрд.
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