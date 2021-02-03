На руках фанатов биткоина более 16% от общего числа криптовалюты

Команда Glassnode провела исследование, которое показало, что около 16% от общего количества биткоинов находится у фанатов данной криптовалюты.

Исследование основывалось на анализ биткоин-адресов по которым происходили входящие транзакции, но исходящих не наблюдалось. То есть пользователи приобретали криптовалюту на долгосрочное хранение.

За последнее время количество биткоинов на подобных адресах выросло на 23% и составляет примерно 70 000 монет BTC.Подобный подход создает дефицит на рынке и непременно приведет к росту стоимости.

Стоимость биткоина на 03.02.2021 составляет $36 000 с капитализацией в $679.9 млрд