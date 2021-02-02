Инвестфонд Bridgewater инвестирует в биткоин

Инвестиционная компания США Bridgewater Associates планирует инвестировать в криптовалюту.
Рэй Далио дал официальное интервью The Block, в котором весьма позитивно отзывается об инвестициях в биткоин как к выгодному активу.
Далио рассматривает только долгосрочное инвестирование в биткоин. Исключая краткосрочные взлёты и падения его стоимости.
Bridgewater Associates занимается инвестированием с 1975 года, и основателем компании является Рэй Далио.
Инвестор знаменит своим чутьём и безосновательно вкладывать средства в малообещающие проекты не станет.
"Я солидарен с коллегами по Bridgewater, тщательно анализирую альтернативные средства накопления и считаю, что Bridgewater скоро создаст фонд, чтобы реагировать мгновенно на фактор обесценивания денег. Это одновременно риск и возможность. Биткоин давно уже привлёк наше внимание", — добавил он.
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