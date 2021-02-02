Инвестфонд Bridgewater инвестирует в биткоин

Инвестиционная компания США Bridgewater Associates планирует инвестировать в криптовалюту.

Рэй Далио дал официальное интервью The Block, в котором весьма позитивно отзывается об инвестициях в биткоин как к выгодному активу.

Далио рассматривает только долгосрочное инвестирование в биткоин. Исключая краткосрочные взлёты и падения его стоимости.

Bridgewater Associates занимается инвестированием с 1975 года, и основателем компании является Рэй Далио.

Инвестор знаменит своим чутьём и безосновательно вкладывать средства в малообещающие проекты не станет.