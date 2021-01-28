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Reddit вступает в партнёрство с Ethereum

Криптовалюты

Reddit начал сотрудничество с Ethereum Foundation для оптимизации вознаграждения своих пользователей в криптовалюте. Новостной сайт Reddit выбрал для партнёрства блокчейн лидера в разработке децентрализованных приложений и сервисов Ethereum.

Reddit вступает в партнёрство с Ethereum

Scaling Bake-Off-конкурс, где множество организаций и разработчиков приняли участие. Они предложили и разработали программу Reddit Community Points для награды пользователей. Вознаграждения в виде криптовалюты смогут получать авторы контента. Также предусмотрены "бонусы" за комментарии пользователей.

Данное сотрудничество для Reddit и Ethereum Foundation будет одинаково полезным. Новостной обозреватель получит помощь в разработке сервиса вознаграждения своих пользователей, а блокчейн Ethereum — партнера в экосистеме разработок.

На данное время программа работает в тестовом режиме и всего лишь в сообществах CryptoCurrency и FortNiteBR, которые насчитывают около 2% от общего числа пользователей новостного сайта.

"Мы хотим усовершенствовать масштабирование и развитие технологий, нужных для создания масштабных приложений, аналогичных Community Points на Ethereum. Технология масштабирования, созданная при партнёрстве, будет прозрачной и общедоступной абсолютно для всех пользователей", — говорится в корпорации.

Ежедневно сайт Reddit посещает около 40 млн человек, а в месяц там обитает более 400 млн пользователей.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Надежда Яковлева
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