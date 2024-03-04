Маркетплейс Wildberries, возможно, в скором времени столкнётся с большим количеством судебных исков от продавцов товаров, сгоревших на складе в Шушарах

Маркетплейс Wildberries, возможно, в скором времени столкнётся с большим количеством судебных исков.
Как сообщает Shot, причиной станут маленькие суммы компенсаций продавцам, потерявшим свой товар во время пожара на складе маркетплейса в Шушарах.
"Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков, 86 тысяч из трех миллионов", — говорится в публикации SHOT ПРОВЕРКА.
Сообщается также, что маркетплейс должен был подготовить расчёты и отправить уведомления всем пострадавшим продавцам. Продавцы же утверждают, что ничего не получали и на их запросы служба поддержки не отвечает.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.