SMM-менеджер Попова: Telegram становится модной площадкой для ведения блогов

В настоящее время развить свой блог в соцсетях можно и без крупных вложений в рекламу, главное создавать правильный контент. SMM-менеджер Дарья Попова рассказала Pravda.Ru о самых перспективных площадках для блогинга и способах привлечения новых подписчиков.

По мнению эксперта, основное внимание у российских блогеров сейчас приковано к Telegram. Многие успешно там развивают свои блоги, каналы, группы, но не стоит забывать и про заблокированную в РФ соцсеть.

"Instagram по сей день остается актуальным, хотя статистика, конечно же, упала", — отметила Попова.

Что касается развития собственного Telegram-канала, можно обойтись и без платных функций мессенджера.

"Советую рекламироваться в различных группах, подборках — это выйдет намного бюджетнее, а продвижение от этого хуже не станет", — считает SMM-менеджер.

Также она напомнила, что "ВКонтакте" зря считают соцсетью для пенсионеров и источником музыки.

"Здесь можно сделать качественную страницу, чтобы было интересно, ярко. Разнообразить ее, проводить конкурсы. Плюс ко всему, во "ВКонтакте" можно запускать рекламу", — напомнила специалист.

Главное, уверена Попова, качественный контент: если страница не будет содержать ничего полезного, не имеет смысла вкладываться в рекламу.

Еще одним способом продвижения блога эксперт назвала коллаборации.

"Важно выбрать блогера с хорошим контентом, охватом и ненакрученной аудиторией", — предупредила она.

* Instagram — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.