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Душ и гигиена: как бактерии могут испортить вашу улыбку

Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
1:15
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Чистка зубов в душе, хоть и выглядит как удобный способ сэкономить время, может негативно повлиять на ваше здоровье. По словам стоматолога Паял Бхаллы, такая привычка создает риск перекрестного загрязнения: использование одного и того же источника воды для мытья тела и чистки зубов может привести к переносу бактерий в рот.

Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Это особенно опасно в домах с несколькими жильцами или в общественных душевых, где риск передачи микробов многократно возрастает. Душевые насадки могут содержать миллионы бактериальных клеток, а влажная среда способствует их размножению, что делает зубную щётку потенциальным источником инфекции.

Оставлять щётку в душе также не рекомендуется, так как это только усиливает риск. Помимо гигиенических вопросов, важна и температура воды: горячая вода в душе может разрушать текстуру щетинок, сокращая срок службы щётки.

Противоположно распространенному мнению чистка зубов в душе не помогает экономить воду — наоборот, это может приводить к увеличению её расхода. Эксперты советуют выключать воду при чистке зубов над раковиной, что действительно помогает сберечь ресурсы.

Уточнения

Электрическая зубная щётка — это щётка, щетинки которой вибрируют c помощью электрического моторчика. Как правило, этот моторчик встроен в корпус щетки и берёт питание от аккумулятора, либо от батарейки. Щетинки вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно-вращательно. == Литература == Stanford C.M., Srikantha R., Wu C.D. Efficacy of the Sonicare toothbrush fluid dynamic action on removal of human supragingival plaque. // J. Clin. Dent. — 1997. — V. 8(1). — P. 10-14. Абдусаламова Б. Ф. Клинико-лабораторная оценка эффективности различных зубных щеток: Автореф. дисс… к.м.н. / М., 2010. — 24 с. Кузьмина И. Н., Лапатина А. В., Паздникова Н. К., Абдусаламова Б. Ф. Клинико-лабораторное обоснование применения звуковой технологии при гигиеническом уходе за полостью рта. //Dental Forum.- 2015.- № 2.- С.12-19.

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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