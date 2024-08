Душ и гигиена: как бактерии могут испортить вашу улыбку

Почему стоматологи против чистки зубов во время душа

Чистка зубов в душе, хоть и выглядит как удобный способ сэкономить время, может негативно повлиять на ваше здоровье. По словам стоматолога Паял Бхаллы, такая привычка создает риск перекрестного загрязнения: использование одного и того же источника воды для мытья тела и чистки зубов может привести к переносу бактерий в рот.

Это особенно опасно в домах с несколькими жильцами или в общественных душевых, где риск передачи микробов многократно возрастает. Душевые насадки могут содержать миллионы бактериальных клеток, а влажная среда способствует их размножению, что делает зубную щётку потенциальным источником инфекции.

Оставлять щётку в душе также не рекомендуется, так как это только усиливает риск. Помимо гигиенических вопросов, важна и температура воды: горячая вода в душе может разрушать текстуру щетинок, сокращая срок службы щётки.

Противоположно распространенному мнению чистка зубов в душе не помогает экономить воду — наоборот, это может приводить к увеличению её расхода. Эксперты советуют выключать воду при чистке зубов над раковиной, что действительно помогает сберечь ресурсы.

