Антивозрастной макияж: секреты свежего и молодого образа после 40

Современные женщины в зрелом возрасте стремятся выглядеть стильно и молодо, и это стало возможным благодаря разнообразным бьюти-инструментам. Антивозрастной макияж помогает подчеркнуть естественную красоту и скрыть признаки старения, сохраняя при этом естественность. Важную роль в создании образа играют волосы, поэтому укладка должна быть сделана до макияжа. Стрижка должна соответствовать типу лица, а укладка — быть подвижной и натуральной.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Подготовка кожи — это основа успешного макияжа. Увлажнение кожи с помощью крема, сыворотки и праймера помогает создать ровную поверхность для нанесения тонального средства и увеличить стойкость макияжа. Легкие увлажняющие тональные основы и консилеры, подобранные на тон светлее кожи, делают образ моложе. Закрепить макияж поможет рассыпчатая минеральная пудра, которая не собирается в морщинках и ухаживает за кожей.

Румяна и контурирование придают лицу свежесть и выделяют скулы. Для зрелой кожи лучше выбирать кремовые текстуры румян в персиковых и розовых тонах. Контурирование должно быть мягким, без резких линий. Макияж глаз помогает омолодить взгляд: нейтральные и светлые оттенки теней, мягкие линии подводки и тушь только на верхние ресницы создают открытый и свежий взгляд. Для губ лучше выбирать увлажняющие помады и блески в естественных оттенках, которые делают губы более молодыми и свежими.

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист. == Определение == Макияж — это не только рисование, нанесение декоративной косметики на лицо, но и моделирование, зрительная коррекция форм и цвета лица. С помощью макияжа можно изменить внешность и выглядеть совершенно иначе. Удачный макияж подчёркивает привлекательные черты, скрывает несовершенства кожи (тёмные круги под глазами, пигментные пятна, неровности рельефа), корректирует диспропорцию черт, создаёт видимость здорового лица, даёт возможность меняться и казаться моложе. == Виды макияжа == Выбор макияжа зависит от времени суток, а главное — от своего назначения. Он должен гармонично сочетаться со всем внешним видом: с цветом волос и глаз, оттенком кожи, одеждой, аксессуарами, маникюром. Современный макияж делят на следующие типы: дневной; вечерний свадебный; смоки-айз (от англ. smokey eyes — «дымчатые глаза»); этнический; деловой; лифтинг (от англ. lifting — «подтяжка»); ретро (стилизация); в стиле «вамп»; водостойкий; нюдовый (от англ. nude — «обнажённый»; макияж без макияжа). Отдельными категориями выступают — сценический, подиумный (арт-макияж), фантазийный виды макияжа, макияж на похороны. Макияж связан с модными тенденциями, именно они задают цветовую гамму, текстуру, форму бровей, губ, глаз. Сегодня макияж подчиняется трём направлениям в моде: классическому, романтическому и авангардному. Более спокойные тона и оттенки свойственны классическому и романтическому макияжу, контрастность, вычурность и яркая гамма цветов — авангардному. По цветовой гамме принято разделять макияж на «тёплый» (преобладание жёлтых, зелёных, коричневых и бежевых оттенков) и «холодный» (розовые, серые, синие и фиолетовые оттенки). Тональность, в основном, определяется формой лица, цветом волос и кожи. Так же макияж подбирается под цвет глаз и под одежду. Поскольку макияж является и частью самовыражения, то он может быть более разнообразным и не соответствовать окружению, быть выделяющимся и играть роль декора. === Макияж лица === Подразумевается работа с кожей лица, улучшение цвета, выравнивание рельефа, коррекция форм. Косметика, предназначенная для использования на лице, может наносится кистью, губкой для макияжа или кончиками пальцев. В макияже лица используются следующие косметические продукты: Праймер Праймер — средство подготовки кожи к нанесению макияжа. Выпускается, в основном, в виде крема и имеет различные варианты состава, в зависимости от потребностей кожи. Большинство из них предназначены для уменьшения размера пор, продления срока ношения макияжа и более гладкого нанесения косметических средств. Существуют цветные праймеры, которые предназначены для цветовой коррекции кожи. Зелёный оттенок помогает справиться с краснотой, неравномерность пигментации корректирует оранжевый, тёмные круги под глазами зрительно убирает жёлтый, а серость кожного пигмента гармонизирует голубой. Существуют также прозрачные праймеры, которые выравнивают рельеф кожи и имеют солнцезащитный барьер. Праймер наносится перед основой или тенями в зависимости от того, где он необходим. Тональный крем и консилер Тональный крем — используется чтобы выровнять цвет лица, скорректировать неровности пигментации, скрыть несовершенства кожи. Тональные средства представлены в виде жидкости, крема, прессованной пудры, так же в виде мусса или стика. Тональный крем обеспечивает чистое, матовое или светящиеся, влажное, лёгкое или плотное покрытие. Консилер и корректор скрывают недостатки кожи. Это средства точечной коррекции недостатков. Часто используется для дополнительного покрытия, необходимого, чтобы скрыть серьёзные изъяны кожи: прыщи, пигментные пятна, круги под глазами и другие недостатки. Корректор пигментированнее и плотнее основы (тонального крема), обеспечивает более длительное и детальное покрытие, а также создаёт новую чистую основу для нанесения всего остального макияжа. Некоторые консилеры предназначены только для глаз или только для лица. Этот продукт также можно использовать для контурирования лица, например, носа, скул и линии челюсти, чтобы подчеркнуть рельефность лица, затонировать видимые капилляры на тонкой коже. Пудра Пудра используется для фиксации тонального крема на лице, матирования, выравнивания рельефа кожи, скрытия мелких недостатков или дефектов лица. Пудра бывает: рассыпчатая, прессованная (компактная), минеральная, крем-пудра, запеченная, прозрачная (транспарантная). Тонированные пудры для лица можно наносить отдельно в качестве лёгкой основы. Пудры тёмных оттенков используются для скульптурирования лица, внесения видимых изменений в черты. Румяна и хайлайтер Хайлайтер, используется для привлечения внимания к наиболее выступающим частям лица, а также для добавления свечения и естественного блеска коже; производится в жидкой, кремовой и порошковой форме. Продукт часто содержит блёстки, чтобы обеспечить мерцание. Румяна — это продукт розового или красного цвета, используемый для подчёркивания цвета щёк и чёткости скул. Они выпускаются в виде порошка, сливок и жидкости. Различные оттенки румян используются для различных оттенков кожи. Румяна-тинт отличаются стойкостью, в отличие от обычных румян они не остаются на поверхности, а впитываются и окрашивают кожу. Бронзер Бронзер придаёт коже лёгкий золотистый или бронзовый оттенок, выделяет скулы, а также используется для их контурирования. Бронзер создаёт натуральный оттенок кожи и может использоваться повседневно. Бронзер улучшает цвет лица, добавляя больше мерцания. Он может быть матовым, полуматовым, сатиновым или мерцающим. Люминайзер Люминайзер — средство для придания сияния коже, имеет деликатный жемчужный блеск, бывает в рассыпчатом виде и в кремовом. Отличается от хайлайтера интенсивностью блеска и тем, что люминайзер наносят на всё лицо, а не точечно. Может наноситься в качестве базы под тональный крем, под пудру или вместо неё. Легко смешивается с тональным средством, корректируя несовершенства кожи, создавая здоровый и ухоженный внешний вид. Матирующие салфетки Специальное средство, помогающее убрать жирный блеск с лица, не повреждая макияж. Небольшие отрезки тонкой бумаги, покрытые абсорбирующей пудрой. ==== Техники макияжа лица ==== ===== Контуринг ===== Контуринг (англ. contouring, от contour — «контур») — техника в макияже, позволяющая скорректировать рельеф лица за счёт грамотного наслаивания тёмных и светлых тональных средств. Контуринг производится путем нанесения корректора, который на один или два тона темнее цвета кожи, в таких областях как: лоб, подскульные впадины щек, боковая поверхность носа, подбородок и на виски, чтобы искусственно создать тень и эффект похудения. С помощью контуринга можно, например, сузить лоб и нос, создать выразительные скулы, визуально убрать второй подбородок, добиться канонической овальной формы лица. Скульптурирование возникло после появления кинематографа. Его применяли для решения проблемы, возникшей из-за использования искусственного освещения: при искусственном свете лица актёров в кадре выглядели плоскими. Тогда гримёры стали рисовать тени при помощи косметики. Звёздам кино так понравился эффект, что они начали наносить такой макияж и в обычной жизни. Затем техника стала использоваться на модных показах одежды. Всеобщую известность и популярность контуринг приобрёл благодаря американской актрисе и модели Ким Кардашьян Она выкладывала в своём профиле в Instagram фото до контуринга и после. Её многочисленные подписчики тоже стали применять эту технику на себе. Таким образом использование контуринга вошло в моду и стало массовым. На данный момент контуринг стал неотъемлемой частью макияжа многих женщин. Он фигурирует на различных фотосъёмках и в повседневной жизни. На рынке косметики появилось огромное количество средств для контуринга, так контуринг стали различать по способу нанесения — сухой или кремовый. Кремовый контуринг — средства для кремового контуринга чаще всего представляют собой специальные «стики» в виде большого грифеля из кремового плотного средства или палетки с кремовыми тенями. Такое средство наносится на кожу на нужных участках лица после тонального крема и буквально смешивается с ним, затем полученный результат фиксируется пудрой. Обычно для кремового контуринга используют кисти для нанесения тонального крема или специальные спонжи, так как они лучше наносят и распределяют подобную текстуру. Сухой контуринг — средства для сухого нанесения контуринга имеют вид пудры или специальных теней (спрессованный или рассыпчатый пигмент). Эти средства наносятся на лицо уже после нанесения пудры, поверх неё и не закрепляются снова. Для нанесения используются кисти для пудры или любые другие большие, мягкие и подвижные круглые кисти, они правильно распределяют продукт и соединяют его с пудрой. ===== Стробинг ===== Термин «стробинг» (англ. strobing — «засвет», «засветка») возник не так давно, хотя сам вид макияжа существует далеко не первый год. Стробинг получил своё название от стробоскопа, так как работает по схожему принципу — обнаруживает выпуклые участки лица и усиливает на них мерцание света. Эта техника заключается в подчеркивании черт лица, используя только хайлайтер и естественный свет. Как и любой другой вид макияжа стробинг требует правильного ухода за лицом, так как только здоровая кожа может выглядеть красиво и ухоженно. Поэтому если кожа слишком жирная или имеет дефекты, то данная техника визажа только подчеркнёт недостатки. Блистающая «подсветка» — идеальный вариант для сухого и нормального типа кожи. В случае жирной кожи необходимо предварительное нанесение матирующего тонального крема, при этом крайне нежелательна подсветка Т-зоны. ===== Бейкинг ===== Бейкинг (англ. baking, от bake — «выпекать») — техника в макияже, основанная на использовании большого количества продуктов, финальным этапом которой является нанесение пудры влажным способом (например влажным спонжем), что создаёт на лице эффект маски. Необходимые косметические продукты и инструменты: консилер (для достижения наилучшего результата используется консилер светлее тона кожи), рассыпчатая закрепляющая пудра, спонж для макияжа, пушистая кисть для макияжа. Поэтапно бейкинг включает в себя выделение и затемнение зон лица. Вначале наносится консилер (тональное средство), а затем много пудры поверх, при помощи спонжа, вбивается в кожу и выдерживается 10—20 минут для эффекта «припекания». Техника позволяет добиться идеально ровного тона и увеличить стойкость макияжа. Бейкинг подходит для создания макияжа в стиле «бейби-фэйс» (baby-face). Получается идеально ровный тон и суперстойкий макияж для съёмок. Чаще всего этой техникой пользуются видеоблогеры, Instagram-блогеры, артисты травести-шоу. === Макияж глаз === Макияж глаз подразумевает нанесение косметики вокруг области глаз, с целью улучшения внешнего вида, усиления выразительности черт, коррекции форм. В эту категорию попадает и оформление ресниц. В макияже глаз используются такие косметические продукты как: прессованные тени для век праймер для век карандаши для глаз блёстки для век гелевые подводки для глаз (Гелевые подводки используются для увеличения и удлинения видимого размера или глубины глаза. Наносятся вдоль линии роста ресниц на кожу век, но не только. Например, белая подводка, нанесенная на слизистую делает глаза зрительно больше и взгляд свежее. И наоборот, чёрная подводка для глаз делает глаза меньше, но выразительнее и привлекает внимание к глазам. Подводки для глаз могут быть представлены в любом цвете. тушь для ресниц (Тушь используется для того, чтобы затемнить, удлинить, утолщить, подкрутить или привлечь внимание к ресницам. Она доступна в различных цветах. Существует множество формул, включая водостойкие версии для непредвиденных погодных условий или отпуска, гипоаллергенные для чувствительных глаз, или содержащие компоненты для роста и укрепления слабых ресниц) кремовые тени накладные ресницы карандаш/помадка/фломастер/пудра для бровей Хотя оформление бровей не совсем относится к макияжу глаз, этот этап, определённо, является обязательным условием удачного макияжа. Карандаши для бровей, помадки, воски, гели и пудры используются для выделения, заполнения и моделирования бровей. Популярный в последние годы «стиль Instagram», подразумевает более широкие брови, с четкими контурами и насыщенным цветовым заполнением. ==== Виды макияжа глаз ==== ===== Смоки-айз ===== Термин «smoky eyes» дословно переводится с английского как «дымчатые глаза». Данная техника подразумевает тщательную растушёвку теней, благодаря которой достигается томный и дымчатый взгляд. С помощью создания плавного перехода более светлых оттенков теней в более тёмные получается так называемый эффект дымки. При данной технике используется чёрный карандаш над линией ресниц, под ресницами и в зоне слёзного канала. ===== Стрелки ===== Стрелки впервые появились во времена древнего Египта и имели религиозный смысл: они имитировали разрез глаз кошек, считавшихся священными животными. Стрелки подходят и для дневного макияжа и для вечернего. Форма и толщина стрелок определяется индивидуально в зависимости от формы глаз. В макияже со стрелками использование теней для век может быть минимальным или вообще отсутствовать. ===== Кошачий глаз ===== В макияже «cat eye» (с англ. — «кошачий глаз») обязательным элементом являются острые графичные стрелки, по-другому он ещё называется «French girl flick». При выполнении этого макияжа целью является слегка вытянуть глаза и «приподнять» внешние уголки глаз, — так глаза напоминают по форме кошачьи. Для достижения наилучшего эффекта используется жидкая или кремовая подводка для глаз, в отличие от карандашей, подводка позволяет сделать линию более точной и яркой. В последнее время, для удобства и точности нанесения, появились специальные штампы «кошачий глаз». Они позволяют создавать симметричные стрелки даже тем, кто не умеет рисовать их от руки. ===== Банан ===== Эта техника макияжа получила своё название из-за того, что очертания, которые прорисовываются на веке при помощи карандаша и теней, напоминают изгиб банана. При выполнении этой техники для начала разделяют карандашной линией подвижную и неподвижную часть верхнего века, граница должна быть видимой при открытых глаза и полностью повторять форму верхнего века. Затем проводят линию на подвижном веке по ресничному краю. Эти две линии соединяют плавным скруглённым переходом на внешнем уголке глаза. Карандаш растушёвывают, макияж дополняют тенями. На данный момент техника считается устаревшей. === Макияж губ === Грамотно исполненный макияж губ способен изменить образ. Появилось множество средств различных по текстуре и плотности, которые по-разному ведут себя на губах. Губная помада предназначена для придания губам яркого цвета и текстуры. Техника, текстура и цвет подбираются индивидуально под каждый макияж. Матовая помада — это помада, которая при высыхании на губах даёт равномерный плотный оттенок без блеска. Кремовая помада — при нанесении на губы даёт лёгкое или плотное покрытие, плотность которого можно изменять при желании. Текстура напоминает очень плотный крем. Такая текстура не держится долго на губах, а потому требует повторного нанесения в течение дня. Помада-стик — классический вариант помады. Наиболее удобный в использовании, имеющий разные варианты плотности, пигментированности и наиболее широкий цветовой диапазон вариант. Блеск — блески для губ предназначены для придания блеска губам и могут добавить оттенок цвета, а также могут быть ароматизированы. Помада-тинт — красящий косметический компонент, который обладает структурой геля либо жидкости. Бальзамы для губ чаще всего используются для увлажнения, подкрашивания и защиты губ. Некоторые из них содержат ультрафиолетовую защиту. ==== Омбре ==== Эта техника заключается в создании плавных переходов от более тёмного оттенка к светлому и наоборот. Используются средства разных тонов (более светлого и более тёмного), от двух и более. Переход между тонами может быть выполнен по-разному, например тёмные оттенки могут использоваться в центре губ, а светлые по краям и наоборот. Разные варианты этой техники позволяют добиться визуального увеличения или уменьшения губ, а также изменения их формы. == Цветотипы == Внешность каждого человека уникальна, существует множество цветов, которые не противоречат нашей внешности, а есть те, которые лучше подчёркивают достоинства и наоборот. Концепция подбора подходящих цветов появилась в Америке, как и идея разделить цветовые типы по временам года. На основе данного разделения строится теория построения цветовой гаммы в макияже. Для каждого типа подходят свои оттенки и текстуры, косметические фирмы выпускают различные цветовые палитры продукции, в зависимости от распространённых в регионе типов внешности. С 1980-х годов традиционно выделяется четыре основные группы обозначения типов внешности по временам года: Весенний тип. Женщины, принадлежавшие к весеннему типу имеют светлую, прозрачную кожу, желтовато-золотистого оттенка с лёгким румянцем. Кожа склонна к быстрому загару и яркому румянцу. Чаще всего такие женщины — блондинки: льняно-светлые, соломенно-светлые, бежево-светлые, светло-рыжие. В детстве практически все «весенние» женщины светлоголовые, с золотистым оттенком. Палитра оттенков глаз обширна: от голубого, зелёного до золотисто-карего. Доминирующие характеристики кожи: светло-янтарная с золотыми тонами; имеет более загорелый вид с жёлтым подтоном; есть тенденция легко краснеть, часто есть румянец; общий внешний вид «весны» — это сияющий здоровьем вид. Летний тип. Женщины летнего типа распространены в северных широтах. Общими чертами такой внешности являются: голубоватая подкожная подсветка и пепельный пигмент в волосах. Встречаются женщины с веснушками, но они, скорее, серо-коричневые, а не золотисто-коричневые, как у весеннего типа. «Летние» женщины довольно легко загорают, не имея красноватых оттенков в загаре. Цвет глаз этого типа серо-голубой, светло-голубой, серо-зелёный, а также орехово-карий. Характерный естественный цвет волос — светло-пепельный, пепельно-коричневый, оттенки волос холодные. Доминирующие характеристики кожи: «очень бледная»; иными словами — общий вид «летнего типа» — бесцветен. Осенний тип. Все женщины данного типа имеют желтовато-золотистую подсветку кожи, оттенки цвета лица варьируются от прозрачно-бледного до интенсивного золотисто-бежевого или персикового. Осенний тип лишён природного румянца. Кожа легко приобретает загар, но и легко обгорает. Характерный цвет волос данного типа — рыжий, присутствуют такие оттенки как: медно-рыжий, каштановый, морковно-рыжий, встречаются и блондинки, но с рыжеватым отливом. Цвет глаз осеннего типа разнообразен, от светло-голубого, насыщенного серого, янтарного до оливкового и ярко-зелёного, темно-карего. Золотистые вкрапины в радужке глаз типичны для представительниц осеннего типа. Доминирующие характеристики кожи: золотой или жёлтый оттенок. Для кожи и волос характерны более золотые или бронзовые цвета. Зимний тип. Женщины данного типа имеют светлую кожу, тёмные волосы и яркий оттенок радужки глаз, то есть контрастную внешность. Кожа обычно прозрачно-голубоватая, фарфоровая, холодная. Данный тип загорает с трудом, но небольшую смуглость может приобрести. У большинства женщин зимнего типа тёмные волосы: чёрные с синеватым-отливом, темно-каштановые. Волосы данного типажа отличаются холодным пепельным блеском. Глаза имеют яркий насыщенный белок, а по цвету чаще всего: холодные голубые, фиалково-голубые, синие, серые, прозрачно зелёные, тёмно-карие вплоть до чёрных. Доминирующие характеристики кожи: «холодная с розовым оттенком»; может казаться почти белой, но кожа будет немного темнее, чем у летнего типа, нет такой прозрачности кожи и яркого румянца". В начале 1990-х годов на основе традиционной модели была разработана усовершенствованная система с 12 цветотипами. В процессе анализа колорита так же рассматривается яркость, тон и насыщенность кожи, глаз и волос. Система подбора подходящих цветов важна для создания гармоничного образа. Она помогает определить, какие оттенки и группы цветов нужно использовать, а каких избегать, чтобы украсить внешность и подчеркнуть достоинства естественной цветовой гаммы. Цветовым анализом внешности занимаются довольно давно, ещё в середине 1970-х годов была издана книга, посвящённая влиянию пигментов кожи на окраску. В ней, в частности, было отмечено, что существуют три основных пигмента, которые придают коже её тон: меланин, который придает коже её коричневые тона; каротин придает коже жёлтые/оранжевые тона; и гемоглобин — это красный пигмент в крови, который придает коже её розовые и красные оттенки. Три пигмента — меланин, каротин и гемоглобин — соединяются друг с другом, образуя оттенки нашего тела. == Последовательность нанесения макияжа == Очищение и увлажнение кожи: умывание с использованием специального очищающего средства для лица и нанесение увлажняющего средства. Нанесение базы. В качестве базы под макияж обычно используют праймер, он выравнивает рельеф кожи и повышает стойкость макияжа. Выравнивание тона кожи — нанесение тональной основы (или BB/DD/CC-кремa) и консилера. Контурирование (если оно предполагается) и использование рассыпчатой косметики: румян и пудры. Пудра не только выравнивает тон кожи, но и «закрепляет» нанесённые прежде средства — тональную основу и консилер. Нанесение и растушёвка теней. Подводка межресничной линии, рисование стрелок. Окрашивание ресниц. Оформление бровей. Нанесение помады. Последовательность нанесения косметических средств может меняться и первым этапом после подготовки кожи, становится макияж глаз, а затем выполняются все последующие манипуляции. == Инструменты для макияжа == Основными инструментами для нанесения макияжа являются кисти. Для нанесения теней, создания эффекта «смоки-айз», растушёвки консилера, проведения тонких линий и др., важен правильный выбор кисточки или инструмента. Добиться безупречного, естественного внешнего вида проще с помощью качественных кистей, они влияют на то, как продукт ложится на кожу, как будет в дальнейшем держаться и смотреться.«Я всегда говорю, что мои кисти — это продолжение моих рук», — говорит визажист и редактор британского журнала Vogue Шарлотта Тилбери. — Ни один художник не может создать шедевр без правильных кистей, и точно так же ни один визажист не может создать волшебный образ без хороших кистей. Существует два основных типа кисточек для макияжа: из синтетического и натурального ворса. Синтетические кисти лучше всего подходят для кремовых текстур, в то время как натуральный ворс больше подходят для сухих продуктов. Также в зависимости от задачи, используются кисти из комбинированного ворса — дуофибры. Кисти различаются по форме и предназначению. Основными разновидностями макияжных кистей являются: Кисть для тонального крема, как правило, представляет собой большую плоскую синтетическую кисть, которая равномерно распределяет продукт, выравнивая тон лица. Эту кисть лучше всего использовать для достижения плотного покрытия. Для более лёгкого нанесения тональной основы используется оптоволоконная кисть (дуофибра). Кисть для консилера и корректора имеет форму который обеспечивает точную точечную коррекцию, такую как пигментные пятна, неровности рельефа кожи или изменение цвета лица. Кисть для теней из натурального ворса, круглая. Подходит для растушевки теней и смешивания оттенков. Кисть для теней из натурального ворса, плоская. Подходит для нанесения плотного слоя теней, аккуратного накладывания цвета на веко. Кисть для рисования стрелок и тонких линий. Плоская, небольшая кисть из натурального или синтетического ворса. Для румян, бронзера и хайлайтера — это круглая, пушистая кисть из натурального ворса, как правило с заострённым концом. Можно для каждого продукта иметь отдельную кисть, но все рассыпчатые текстуры можно наносить одной удобной кистью. Кисть для пудры — обычно самая большая из всех. Оптимальный вариант — из натурального ворса с закруглённым срезом. Кисть для губ. Небольшая синтетическая кисть с плоским срезом. Контурная кисть предназначена для рисования жёстких линий и обозначения рельефа. Может иметь плоскую верхнюю часть или быть наклонной. Кисть кабуки. Своё название берет от знаменитого японского театра. Использовались актёрами японского драматического театра кабуки для нанесения рассыпчатой пудры. Кисть кабуки — это кисть для макияжа с густой или пушистой щетиной, которая, как правило, имеет короткую ручку. Форма кисти чаще всего округлая, хотя она также может быть плоской. Традиционно щетина изготавливается из натуральных материалов, таких как шерсть животных (например, козий или конский волос), но большинство щеток, доступных сейчас на рынке, имеют синтетическую щетину. == История макияжа == Овидий в «Науке любви» в начале Новой эры: «Редко встречаешь лицо без изъяна. Скрывайте изъяны. В теле своём и лице, если под силу их скрыть!» История макияжа длится вместе с историей человечества, когда раскрашивание лиц и тел было частью ритуала и попыткой повлиять на окружающий мир. При раскопках пещер в Северной Америке были найдены цветные пигменты, которым предположительно 100—150 тысяч лет. Профессор археологии и антропологии Университета Ридинга Стивен Митен назвал эти находки «доисторической косметикой». Для декорирования собственного лица древние люди по всему миру применяли одни и те же ингредиенты: мел, диоксид марганца, уголь, ляпис-лазурь, медная руда и жёлтая охра. Украшательством своего тела занимались и аборигены Папуа — Новой Гвинеи, и представители ранних цивилизаций Месопотамии и Египта. В древнеегипетской культуре макияж (как женщин, так и мужчин) играл важную роль. Ещё в 4000 году до нашей эры люди использовали чёрный пигмент для создания сложных рисунков, имитирующих кошачий глаз. Несколько тысячелетий спустя всё также были распространены подводка для глаз, зелёные малахитовые тени для век и акценты на губах и щеках, сделанные из красной охры. Целью было не украшение, в современной трактовке — считалось, что зелёные тени для век пробуждают Богов Гора и Ра, а значит, отгоняют вредные болезни. Выразительная подводка для глаз обычно использовалась для демонстрации богатства и статуса. Уже 10 тысяч лет до н. э., древние египтяне производили компоненты для увлажняющих кремов, краски для макияжа, которые стойко держались на коже. В древнеегипетских захоронениях были найдены инструменты для создания косметики: палитры для смешения красок, дробилки, аппликаторы, что доказывает ценность инструментов как для обыденной жизни, так и для загробной в представлении египтян. Ярким вкладом египтян в мировую историю макияжа является создание чёрной подводки для глаз из сурьмы. За исключением рецептуры, использование подводки для глаз практически не изменилось почти за 5000 лет. Независимо от назначения, декоративная косметика древности была очень яркой, в связи с использованием натуральных пигментов. Во всех уголках планеты, люди использовали примерно один набор пигментов: мел, диоксид марганца, ляпис-лазурь, медная руда, жёлтая охра. Самым популярным и распространённым цветом в макияже был и остаётся красный. В разных культурах, интерпретации могут разниться, но главный смысл красного цвета примерно одинаков — страсть, здоровье, любовь. Поэтому женщины Востока выходят замуж в нарядах красного цвета, он символизирует счастье. Также красный один из основных цветов, используемых в гриме актёров китайской оперы и японского театра Кабуки. В этой популярности есть и простая биологическая причина — красный имитирует прилив крови. Яркие губы и румянец ассоциируются с юностью и здоровьем. Первыми, в истории макияжа, румянами были палочки охры, которые внешне напоминали современные тени-стики, охру получали смешивая оксид железа с жиром. Для этого оксид железа смешивали с животным или растительным жиром. Так было вплоть до XIX века, когда они начали продаваться в аптеках. Румяна изготавливались ручным способом и имели самые разнообразные оттенки. Карминовый пигмент кроваво-красного цвета получали из насекомых кошенили и кермеса; яркий румянец достигался и с помощью крайне ядовитых минералов окиси свинца, киновари, сульфида ртути; также для создания обширной палитры цветов использовались растения и их экстракты — картамин из сафлора, корень алканы красильной, толчёная шелковица и клубника, сок красной свеклы и красный амарант. В 1-м веке н. э. в Древнем Риме, женщины наносили красный пигмент на щеки, осветляли кожу белой пудрой и красили ногти с помощью желудочного эликсира из свиного жира и крови. Римские мужчины также красили свои головы, чтобы скрыть лысины. В это же самое время, женщины династии Хань в Китае употребляли порошок из кожуры мандарина, семян дыни и цветков персика три раза в день в течение 30 дней, чтобы отбелить кожу. Во II веке нашей эры, для устранения веснушек и осветления кожи римские женщины применяют корни дикой дыни. Греческий врач Гален, который также создал первый охлаждающий крем, отмечает, что «дамы, преданные роскоши», предпочитают маску из крокодильего помёта. Римляне, как утверждалось, вымачивались в ваннах из крокодильих экскрементов и грязи для эффекта мягкой кожи. Древние греки тоже пользовались косметикой. В 200-х годах до н. э. греческие женщины, любящие бледность, протирают кожу пигментом на основе свинца. Хотя свинцовая косметика токсична, она широко распространена во всём мире до 1800-х годов. Греческие женщины использовали и безопасные пигменты, такие как красная охра и краситель, получаемый из лишайника, для румян, а также сажу для бровей и глаз. Шафран, полученный из пестиков цветка крокуса, также использовался ими в качестве румян, для придания алого оттенка щекам. В древних захоронениях на территории современного Ирана, относящихся к городу Шехдаду в провинции Керман, археологи обнаружили значительное количество белой пудры. На дне сосудов, где хранилась пудра (которая предположительно использовалась как тональное средство и мужчинами, и женщинами), были найдены металлические чашки или блюдца, со следами красного пигмента. Предполагается, что в них помещали краску для губ и щек. Находки в иранских гробницах, датируемых IV—V вв., включают и красную краску, которая наносилась с помощью ватной подушечки. Этот способ нанесения макияжа сохранился вплоть до периода правления династии Каджаров (с 1796 по 1925 г.). Макияж упоминается и в Ветхом Завете — 2 Цар. 9:30, где Иезавель красила свои веки — примерно в 840 году до н. э. и в книге Есфири также описываются различные косметические процедуры. В VIII веке н. э. появляется мехенди — искусство росписи тела краской из хны, которое распространилось по всей Африке, Ближнему Востоку и, в конечном счете, Индии. Узоры наносились с целью обеспечить удачу в браке и защиту от сглаза, индийские женщины украшали хной ладони и ноги, а впоследствии стали наносить орнаменты на всё тело. Одним из важнейших исторических текстов, посвященных косметике является «Тротула» (Trotula). Написанный в XII веке в итальянском Салерно, объемный труд из трех книг, посвящен здоровью женщин. Одна из глав, «Об украшении женщин», посвящена теме женской красоты. В книге, в частности приводится описание производства румян: «салернские женщины кладут в мед корень красной и белой брионии, а затем этим медом умащают лица, что придает им великолепную красноту». Во второй половине XX века появились специальные разделы в журналах мод, а также в популярных журналах, которые были посвящены макияжу. В современной истории макияж стал служить для того, чтобы скрыть не только некий дефект лица, а все лицо целиком. Речь идет об охотниках и военных. Они могут красить свои лица смесью зелёного, коричневого и других естественных цветов, чтобы смешаться с окружающей средой. Но наука не стоит на месте. Исследователи разработали новый тип маскировочной косметики для войск. Его дополнительное преимущество: он помогает защитить солдат от горячего близлежащего взрыва, например, от придорожных бомб. Для такого тепломаскирующего камуфляжа професстор Локхед и его команда из Университета Южной Миссисипи в Хаттисберге заменили традиционные ингредиенты, которые могут легко гореть — например, углеводороды, жирные вещества и минеральное масло — на термостойкие. Тесты показывают, что новая косметика может защитить лицо и руки солдата в течение 15 секунд, прежде чем его собственная температура поднимется до 60 °C, точки, в которой могут возникнуть ожоги. В некоторых ситуациях новый рецепт обеспечивает защиту от перегрева в течение 1 минуты. Это говорит о том, что бесцветная версия этой косметики может быть полезна для пожарных или других людей, иногда подвергающихся воздействию экстремальной жары на работе. == Снятие макияжа == Макияж снимается различными специальными средствами, такими как: мицеллярная вода, гидрофильное масло, молочко, салфетки или гель для снятия макияжа. При снятии макияжа мицеллярной водой или молочком, используются косметические диски и ватные палочки. При использовании более плотных средств, макияж смывается руками. Средство распределяется по лицу массажными движениями, а затем смывается водой. Мицеллярная вода и гидрофильное масло — современные косметические продукты, которые справляются с растворением декоративной косметики и кожного себума. Большинство дерматологов оценивают мицеллярную воду, как дополнительный способ очищения кожи, чем в качестве замены настоящей воды и очищающего средства. Она рекомендуется на этапе снятия макияжа. Это технология, которая действует как магнит, притягивая макияж и загрязнение без раздражения, так что этот способ подходит для чувствительных типов кожи. Модный продукт на рынке в наши дни — это салфетки для снятия макияжа, которые, по мнению дерматологов, не следует регулярно использовать, заменяя ими мытьё лица очищающим средством и водой. Немаловажным фактором отказа от салфеток, является загрязнение окружающей среды. Нежелательным считается снятие макияжа при помощи мыла, после которого остается ощущение стянутости и сухости кожи. Это происходит по причине содержания в мыле щёлочи, которая разрушает гидро-липидную защитную плёнку на коже, что приводит к обезвоживанию и, как следствие, шелушению. Доктор медицинских наук, дерматолог и доцент клинической дерматологии Тодд Минарс считает, что достаточно умывать лицо один раз в день, самое большее два. Лучшее время для снятия макияжа вечером, перед сном, чтобы ложиться спать с чистой кожей. Чрезмерная увлеченность очищением может привести к высыпаниям, сухости или раздражению. Лучше всего для умывания и снятия косметики подходит тёплая вода, так как горячая вода может лишить кожу естественных масел, а холодная не позволяет порам открыться для удаления грязи. После снятия макияжа рекомендуется нанести уходовые средства, например, увлажняющий крем для лица. == Восприятие макияжа в обществе == В течение 20 века популярность косметики быстро росла. Однако использование косметики привело к тому, что феминистки второй волны стали рассматривать макияж как инструмент, используемый для угнетения женщин и подчинения их несправедливым общественным стандартам. В 1968 году во время акции протеста феминисток «Мисс Америка» протестующие символически бросили несколько женских товаров в «мусорное ведро свободы» с косметикой среди предметов, которые протестующие назвали «орудиями женских пыток», и аксессуарами того, что они воспринимается как принудительная женственность. Во время третьей волны феминизма (1990-е годы) возникло течение помадного феминизма, отвергающее любые ограничения, связанные с косметикой и женской одеждой. Сейчас косметикой пользуются девушки во все более юном возрасте. Из-за стремительно сокращающегося возраста пользователей макияжа, многие компании, от известных брендов, таких как Rimmel, до производителей продуктов более высокого класса, таких как Estee Lauder, обслуживают этот расширяющийся рынок, предлагая ароматизированные помады и блески, косметику, упакованную в разноцветную и блестящую упаковку. Рекламный рынок также реагирует, используя молодых моделей. Социальные последствия использования косметики юными пользователями в последние несколько лет привлекали большое внимание средств массовой информации. Критика использования косметики исходит из самых разных источников, включая некоторых феминисток, религиозных групп, борцов за права животных, авторов и групп общественных интересов. Макияж также подвергся критике со стороны мужчин, некоторые из которых описывают это как форму обмана или фальсификации. Согласно исследованию, которое было проведено специалистами Бостонского университета и Института рака Дана-Фарбер и оплачено компанией Procter & Gamble: ношение макияжа повышает привлекательность женщины, увеличивает восприятие людьми её привлекательности, её компетентности и (при условии, что она не переусердствует) её надёжности. Исследование вызвало шквал ответных реакций, как положительного, так и негативного толка. Профессор Эткофф, ведущий автор исследования и доцент клинической психологии Гарвардского университета считает, что произошёл культурный сдвиг в представлениях о самоукрашивании, включая макияж. Ещё несколько десятков лет назад, женщины одевались и красились, чтобы угодить мужчинам, этого требовало общество. «Сегодня женщины и феминистки видят, что это их собственный выбор, и это может быть эффективным инструментом». Доктор Викери, доктор философии и специалист по химии, также утверждает, что косметика «может существенно изменить то, как люди видят вас, насколько умными они считают вас при первом впечатлении или насколько открытым и располагающим вы выглядите перед другими, и этот взгляд полностью находится под контролем женщины». «Я не пользуюсь косметикой и не хочу тратить 20 минут на её нанесение», — сказала Дебора Роуд, профессор права Стэнфордского университета, написавшая «Предвзятость красоты», в которой подробно описывается, как внешний вид неадекватно влияет на сотрудников. По мнению профессора, качество её преподавания не должно зависеть от того, накрашена ли она или нет. Современным женщинам нравится, когда о них судят не по внешности, а по их профессиональным навыкам. При этом, макияж рассматривается, как эффективный инструмент влияния на мнение окружающих. Вопрос только в решении самих женщин, пользоваться ли им в своих интересах. Бобби Браун, основательница одноимённой косметической линии, предположила, что сосредоточение внимания на восприятии окружающих упускает из виду то, что делает макияж действительно мощным инструментом. По мнению г-жи Браун, макияж трансформирует не только внешность, но и самовосприятие. Дэниел Хамермеш, профессор экономики Техасского университета в Остине, также согласился, что макияж помогает женщинам выглядеть более симпатичными или более склонными к социальному сотрудничеству, потому что: «мы объединяем внешний вид и готовность заботиться о себе с готовностью заботиться о людях». Даже в подверженном строгим канонам мусульманском мире, макияжу отводится важная роль. Современные мусульманки адаптируют свой внешний вид под западные тенденции. Ислам не запрещает украшать женщине себя, наоборот, он поощряет это. Главное, чтобы косметические продукты не мешали женщине совершать молитву. Насущным вопросом для современных мусульманок становится свобода выбора в обращении с собственной внешностью. Религиозные требования ограничивают выбор непосредственно косметических средств, речь идёт о т. н. халяльной косметике. Данный вид косметических продуктов не должен содержать алкоголя и веществ, полученных из свинины; накладные ресницы и парики не должны быть сделаны из человеческих волос. Демонстрировать свою красоту перед посторонними мужчинами мусульманкам нельзя, но на женщин запрета нет — поэтому мусульманские бьюти-блогеры закрывают свои аккаунты, а макияж становится приятным хобби и новым способом коммуникации. Отношение россиян к макияжу наглядно показывают данные исследования 2019 года — более 40 процентов женщин и 35 процентов мужчин в России считают, что макияж и косметика играют решающую роль в том, чтобы сделать женщину красивой. == См. также == Косметика Грим Кайал Визажист Натуральный макияж Перманентный макияж == Примечания == == Литература == Элдридж Лиза. Краски. История макияжа / Ошеверова Л.. — М.: ОДРИ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-699-86051-7. Kentner, Bernice. Color me a season: a complete guide to finding your best colors and how to use them (англ.). — Concord, Calif.: Kenkra Publishers, 1978. — 164 p. — ISBN 0-931290-02-3. Крыгина Елена. Макияж. — М.: ОДРИ, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-699-83648-2. Diane Von Furstenberg. Beauty: How to Become a More Attractive, Confident, and Sensual Woman (англ.). — NY.: Simon & Schuster, 1976. — 222 p. — ISBN 0671219049. — ISBN 978-0-671-21904-8. Кидд Джемма. Макияж. Подробный мастер-класс от звездного визажиста. — М.: Эксмо, 2012. — 224 с. — ISBN 978-5-699-55424-9. Эшодмэзон, О. Краски моей жизни в палитре моды. — М.: Премьер Принт, 2008. — 120 с. — ISBN 5-94719-084-2. Браун Бобби, Блисс Сара. Бобби Браун. Макияж глаз. — М.: ОДРИ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-699-83598-0.

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка». В некоторых случаях слово «женщина» используется вне зависимости от возраста, например в выражении «права женщин». Слово «женщина» также может обозначать гендерную идентичность, а не пол человека. Обычно женщина в период с полового созревания до менопаузы может рожать детей и кормить их грудью, хотя некоторые женщины — бесплодные, трансгендерные и интерсекс-женщины — этого не могут. Научная дисциплина, занимающаяся изучением статуса и положения женщин на мировом уровне, в конкретном обществе или культуре в определённый исторический период, называется женскими исследованиями. == Лексика == === Происхождение слова === Слово «женщина» образовано от корня «жен-» добавлением суффикса «-щин». Ранее в древнерусском и русском языке в значении «женщина» также использовалось слово «жена». Аналоги слова «жена», также со значениями «жена» и «женщина», встречаются во многих славянских языках. Сам корень «жен-» имеет индоевропейское происхождение. Слово «женщина» было отмечено Александром Востоковым в Хронографе XVI века: «оже азъ есмь женщина а вы храбрища войская». Александр Потебня приводил слова «женщина» и «мужчина» (на среднепольском «zenszczyzna» и «meszczyzna») для иллюстрации перехода значений от отвлечённости к собирательности и затем к единичности. Соответствующие польские слова в XVI-XVII веках ещё сохраняли собирательное значение — «Женьщина» и польск. «-yzna», — свойство одной женской особи, причём «женьска» — существительное, как в сибирском говоре «женьски идут», как в сербском, чешском «ženská». === Различные слова для обозначения женщин === Слово «девочка» используется для обозначения ребёнка, как правило до начала полового созревания. Слово «девушка» обозначает молодую женщину или женщину, не вступившую в брак. В разговорной речи слова «девочка» и «девушка» также употребляются как ласково-фамильярные обращения к женщине вне зависимости от возраста. О различных наименованиях женщин в родственных связях см. статью Родство. === Обращение к женщине === Во многих культурах мира, где гендер является значимой социальной категорией, приняты формы обращения к женщине, различающиеся в разговорной и деловой речи и при письменном обращении. Наряду с обращениями, указывающими на гендер адресата, существуют и гендерно-нейтральные обращения — например, «товарищ». Исторически во многих культурах социально значимым был брачный статус женщины, поэтому существовали отдельные формы обращения к замужней и незамужней женщине — например, «барышня» и «барыня» или «госпожа» в русском языке, «мисс» и «мадам» или «миссис» в английском, «синьорина» и «синьора» в итальянском и пр. Сегодня многие женщины считают отсылку к своему брачному статусу в обращении оскорбительной. С точки зрения гендерной лингвистики, такая отсылка представляет собой проявление сексизма в языке, поскольку подразумевает зависимость женщины от мужчины и определение социального положения женщины через её отношения с мужчиной. Сегодня в некоторых языках, где ранее использовались особые формы обращения к незамужним женщинам, такие формы выходят из употребления. Например, в Германии обращение «фройляйн» считается невежливым и не используется в официальных документах начиная с 1970-х годов, а во Франции и Бельгии в административных документах больше не используется обращение «мадемуазель». В английском языке с 1970-х годов наряду с обращениями «мисс» и «миссис» используется «миз» (на письме — Ms.), а в последнее время получает распространение также гендерно-нейтральное обращение «микс» или «макс» (на письме — Mx.). == Здоровье == Неравенство между мужчинами и женщинами приводят к систематическому обесцениванию и пренебрежительному отношению к здоровью женщин. Факторы, специфически влияющие на здоровье женщин по сравнению с мужчинами, наиболее очевидны в тех, которые связаны с репродукцией, однако половые различия выявлены от молекулярной до поведенческой шкалы. Некоторые из этих различий неуловимы и их трудно объяснить, отчасти из-за того, что трудно отделить воздействие на здоровье присущих биологических факторов от воздействия окружающей среды, в которой они существуют. Считается, что половые хромосомы и гормоны, а также половой образ жизни, обмен веществ, функция иммунной системы и чувствительность к факторам окружающей среды способствуют половым различиям в здоровье на уровнях физиологии, восприятия и познания. Женщины могут иметь разные реакции на лекарства и пороговые значения диагностических параметров. Некоторые заболевания в первую очередь поражают женщин или встречаются исключительно у женщин, например, волчанка, рак молочной железы, рак шейки матки или рак яичников. Медицинская практика, занимающаяся женской репродукцией и репродуктивными органами, называется гинекологией («наука о женщинах»). === Материнская смертность === Материнская смертность определяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «смерть женщины во время беременности или в течение 42 дней после прерывания беременности, независимо от продолжительности и места беременности, от любой причины, связанной с беременностью или отягощённой ею или её ведением но не по случайным или случайным причинам». В 2008 году, отметив, что каждый год более 500 000 женщин умирают от осложнений беременности и родов и по меньшей мере 7 миллионов испытывают серьёзные проблемы со здоровьем, а ещё 50 миллионов имеют неблагоприятные последствия для здоровья после родов, ВОЗ призвала к обучению акушерок для укрепления служб охраны здоровья матерей и новорождённых. Для поддержки повышения квалификации акушерок ВОЗ учредила программу обучения акушерок «Действия за безопасное материнство». В 1990 году США заняли 12-е место среди 14 развитых стран, которые были проанализированы, и с тех пор уровень смертности в каждой стране неуклонно улучшался, в то время как уровень смертности в США резко возрос. В то время в других проанализированных в 1990 году странах уровень смертности в 2017 году составлял менее 10 смертей на каждые 100 000 живорождений, в США этот показатель вырос до 26,4. Более того, на каждую из 700—900 женщин, умирающих в США каждый год во время беременности или родов, 70 испытывают серьёзные осложнения, что составляет более одного процента всех родов. === Ожидаемая продолжительность жизни === Продолжительность жизни женщин, как правило, больше, чем у мужчин. Это преимущество начинается с рождения: у новорождённых девочек больше шансов выжить в течение первого года жизни, чем у мальчиков. Во всём мире женщины живут на 6—8 лет дольше мужчин. Однако это зависит от места и ситуации. Например, дискриминация женщин привела к снижению продолжительности жизни женщин в некоторых частях Азии, так что мужчины там живут дольше, чем женщины. Считается, что разница в продолжительности жизни частично обусловлена ​​биологическими преимуществами, а частично — гендерными поведенческими различиями между мужчинами и женщинами. Например, женщины менее склонны к нездоровому поведению, такому как курение и неосторожное вождение, и, следовательно, имеют меньше предотвратимых преждевременных смертей от таких причин. В некоторых развитых странах продолжительность жизни выравнивается. Считается, что это вызвано как ухудшением поведения женщин в отношении здоровья, особенно увеличением уровня курения табака среди женщин, так и улучшением здоровья мужчин, например, меньшим количеством сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ пишет, что «важно отметить, что дополнительные годы жизни женщины не всегда проживают в добром здравии». === Репродуктивные права === Репродуктивные права — это законные права и свободы, связанные с репродукцией и репродуктивным здоровьем. Международная федерация гинекологии и акушерства заявила, что: <…> права человека женщин включают их право контролировать и принимать решения свободно и ответственно по вопросам, касающимся их сексуальности, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, без принуждения, дискриминации и насилия. Равные отношения между женщинами и мужчинами в вопросах сексуальных отношений и воспроизводства, включая полное уважение неприкосновенности личности, требуют взаимного уважения, согласия и совместной ответственности за сексуальное поведение и его последствия. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по данным с 2010 по 2014 год во всём мире ежегодно происходило 56 миллионов искусственных абортов (25 % всех беременностей). Из них около 25 миллионов считались небезопасными. По данным ВОЗ, в развитых регионах на каждые 100 000 небезопасных абортов умирает около 30 женщин, и это число возрастает до 220 смертей на 100 000 небезопасных абортов в развивающихся регионах и до 520 смертей на 100 000 небезопасных абортов в странах Африки к югу от Сахары. ВОЗ связывает эти смерти со следующими причинами: ограничительные законы, плохая доступность услуг, высокая стоимость, стигматизация, отказ медицинских работников от военной службы по соображениям совести, ненужные требования, такие как обязательные периоды ожидания, обязательное консультирование, предоставление вводящей в заблуждение информации, разрешение третьей стороны и ненужные с медицинской точки зрения тесты, которые задерживают оказание помощи. == Биология и гендер == В западных культурах понятие «женщина» традиционно определяется в первую очередь через биологические особенности. Как отмечают некоторые исследователи, это связано с особым значением, которое в этих культурах придаётся природе. С другой стороны, во многих контекстах понятие «женщина» обозначает прежде всего социальную группу, гендерную роль или гендерную идентичность. Хотя господствующая в современном мире бинарная гендерная система подразумевает жёсткое соответствие приписанного человеку при рождении пола и гендерной роли, в действительности они не всегда совпадают. === Биологические особенности === ==== Генетика ==== С точки зрения генетики, женским считается организм, у которого пара половых хромосом представлена двумя X-хромосомами, в отличие от мужского организма, имеющего в кариотипе одну X-хромосому и одну Y-хромосому. У женщин одна X-хромосома наследуется от матери, а вторая — от отца (эту хромосому он получает от своей матери). В большинстве клеток взрослой женщины вторая Х-хромосома свёрнута в так называемое тельце Барра. Ранее считалось, что вторая X-хромосома не используется, однако последние исследования показали, что это, возможно, не так. Чаще всего женский кариотип состоит из 46 X-хромосом, но у некоторых женщин встречаются также кариотипы 47,XXX и 45,X. Кариотип не всегда определяет анатомическое развитие — например, у некоторых людей с двумя X-хромосомами строение половых органов соответствует традиционным представлениям о мужской анатомии. Такое сочетание кариотипа и анатомии представляет собой один из вариантов интерсекс-вариаций. ==== Анатомия и физиология ==== С точки зрения биологии, организм женщины имеет ряд анатомических и физиологических свойств, которые отличают его от организма мужчины. Отличия в строении тела женщины и мужчины делятся на первичные и вторичные половые признаки. Первичные половые признаки — это особенности строения органов размножения, которые формируются уже во время внутриутробного развития, но становятся функционально активными только в результате полового созревания. В процессе полового созревания формируются вторичные половые признаки — особенности остальных частей тела. Женская репродуктивная система включает в себя внутренние и наружные половые органы. Яичники регулируют производство гормонов и производят женские гаметы — яйцеклетки, — которые при оплодотворении мужскими гаметами — сперматозоидами — образуют новый человеческий организм. Неоплодотворённые яйцеклетки удаляются из организма в процессе менструации. Матка — орган, состоящий из ткани, предназначенной для вынашивания и защиты развивающегося плода, и мышечной ткани, которая выталкивает его во время родов. Влагалище участвует в половом акте и родах. Наружные половые органы женщины называются собирательным термином «вульва». К ним относятся большие и малые половые губы, уретра и клитор — основной орган, отвечающий за получение сексуального удовольствия. Женская грудь способна производить молоко — эта функция, наряду с живорождением, является отличительной особенностью млекопитающих. Вторичные половые признаки женщин — особенности, обусловленные влиянием на организм гормонов, в первую очередь эстрадиола и эстрогенов. К ним относят, в частности, более низкий рост женщин по сравнению с мужчинами (в среднем на 12 сантиметров), широкий таз (лобковые кости сходятся под тупым углом), высокий тембр голоса, меньшую долю мышечной и бо́льшую долю жировой ткани по отношению к массе тела, отсутствие стержневых волос на лице, слабо выраженное оволосение тела. В развитии женского организма различают несколько периодов, каждый из которых характеризуется своими возрастными анатомо-физиологическими особенностями: детство — до 12 лет, период полового созревания — 12-16 лет, период половой зрелости, или репродуктивный период — до 45-47 лет, переходный, или климактерический период — до 50-52 лет, постменопауза. ==== Определение пола и гендерная идентичность ==== При рождении ребёнка ему обычно приписывается либо женский, либо мужской пол на основании внешнего вида половых органов. Но форма половых органов не всегда соответствует генетическому полу и необязательно предопределяет дальнейшее анатомическое и физиологическое развитие ребёнка, а также его гендерную идентичность. У некоторых интерсекс-детей половые органы выглядят неоднозначно. Во многих странах таким детям в раннем возрасте проводятся хирургические операции, хотя положительное влияние таких операций на дальнейшую жизнь ребёнка не доказано. В других случаях интерсексность проявляется только в период полового созревания. По мнению некоторых биологов, традиционное выделение только двух полов противоречит биологической реальности. Приписанный при рождении пол также может не соответствовать гендерной идентичности человека — внутреннему самоощущению как представителя того или иного гендера. Вне зависимости от того, является ли человек интерсексом, он может ощущать принадлежность к другому гендеру, чем приписанный ему при рождении. Трансгендерные женщины — это женщины, которым при рождении был приписан мужской пол. В ходе трансгендерного перехода некоторые — хотя не все — трансгендерные женщины проходят заместительную гормональную терапию и различные хирургические процедуры, чтобы привести свою внешность в соответствие с гендерной идентичностью. === Женская гендерная роль === Гендерная роль — это совокупность социальных ожиданий, предписывающих человеку определённое поведение в зависимости от его гендерной принадлежности. В современном мире господствует бинарная гендерная система, в которой люди разделяются на две противоположные группы: мужчин и женщин, — и подразумевается жёсткое соответствие между приписанным при рождении полом и гендерной ролью. При этом в некоторых культурах мира гендер традиционно не является значимой социальной категорией и, соответственно, нет традиционной женской гендерной роли. В других культурах выделяется три и более гендеров и соответствующих гендерных ролей. В тех культурах, где существует отдельная женская гендерная роль, её содержание меняется со временем и различается в разных слоях общества. Например, в западных обществах, начиная с 1950-х годов, гендерная роль женщины среднего класса была ролью домохозяйки и исключала работу вне дома, а гендерная роль женщины рабочего класса подразумевала совмещение производительного труда и работы по дому. ==== Гендерные различия ==== В западных обществах, начиная с античности, для объяснения и обоснования женских гендерных ролей использовались отсылки к природным отличиям женщин от мужчин. В современной науке такие обоснования иногда принимают форму эволюционных теорий, которые представляют современные гендерные роли как результат естественного отбора. Эволюционные теории гендерных различий не подтверждаются эмпирическими данными. В частности, эмпирические исследования опровергают утверждение о том, что женщины при выборе партнёра руководствуются его качествами как потенциального кормильца семьи, а мужчины — внешней привлекательностью. Многие учёные также указывают на грубые методологические ошибки таких теорий. (Подробнее см.: Биологические теории происхождения гендерных ролей.) Хотя было проведено множество исследований с целью установить неустранимые различия между мужчинами и женщинами, достичь этой цели науке не удалось: по имеющимся научным данным, сходств между представителями разных гендеров гораздо больше, чем различий, — поэтому некоторые современные учёные отмечают, что целесообразнее было бы говорить о базовой гипотезе гендерного сходства. Выявляемые учёными небольшие различия между мужчинами и женщинами (в математических способностях, способностях к пространственному восприятию и агрессивности) не универсальны, и существуют данные об их зависимости от влияния гендерных стереотипов. ==== Гендерные стереотипы ==== Широко распространённые во многих современных обществах гендерные стереотипы, приписывающие женщинам такие качества, как пассивность, зависимость, эмоциональность и заботливость, и осуждающие проявление женщинами решительности и агрессивности, служат поддержанию существующих в этих обществах гендерных ролей и, в частности, гендерного неравенства. Например, как показывают исследования, такие стереотипы способствуют дискриминации женщин на рабочем месте, создавая эффект так называемого стеклянного потолка. В реальности гендерное выражение женщин, как цисгендерных, так и трансгендерных, является разнообразным. При этом женщины, проявляющие фемининное гендерное выражение, как указывает гендерная исследовательница Р. Э. Хоскин, сталкиваются не только с мизогинией, но и с дискриминацией и угнетением на основе фемининного гендерного выражения (фемфобией), так как маскулинность ценится обществом выше, чем фемининность. == Ассоциируемая с полом символика == === Жестовая символика === В Японии фамильярным жестом, означающим «женщина», также «хозяйка» или «любовница», является выпрямленный мизинец на выставленной перед собой руке, при сложенных остальных пальцах. В русском жестовом языке слово «женщина» выражает короткий двукратный боковой взмах-касание щеки открытой к собеседнику ладонью с поджатым внутрь большим пальцем. === Графическая символика === Зеркало Венеры — символ планеты Венеры ♀, используется в биологии для символьного обозначения женского пола. Инь — женское начало в древнекитайской философии, олицетворяющее чёрное, женское, акцент на внутреннее. Женское начало Инь находится в тесной, неделимой связи с Ян — мужским началом, которое символизирует белое, мужское, акцент на внешнее. При построении генеалогической схемы в медицинской генетике женщин обозначают кружками (а мужчин — квадратами). В массовой культуре укоренилась ассоциация женского пола с розовым цветом: так, в некоторых странах принято при рождении младенца покупать для девочки розовые (красные), а для мальчика голубые (синие) пелёнки; значительная часть рассчитанных на девочек игрушек окрашиваются в розовый цвет либо содержит элементы розового цвета. Китайский иероглиф, означающий «женщина» — 女 — восходит к древнему рисунку на костях животных, изображающему сидящую женщину с руками, покорно сложенными на груди. Иероглиф является одним из 214 ключей, и используется также в Японии. == Женщина в различных культурах == Социальное положение женщины, её роль в обществе, имеет свои исторически сложившиеся особенности в различных культурах. Обычным явлением является превосходство в правах мужчин над женщинами, особенно ярко выраженное в некоторых исламских странах. Примером общества с превосходством женщин (см. матриархат) является мифический народ амазонок, состоявший исключительно из женщин, не терпевших при себе мужей. Часто неравенство в правах исходило из религиозных норм и было характерно для большинства религий, в особенности для авраамических. Во многом формирование этих норм вызвано тем, что для большинства женщин в связи с рождением и воспитанием детей основные жизненные цели находились исключительно внутри семьи. В большинстве культурных традиций особенное значение придавалось подготовке девушки к браку и, в частности, сохранению девственности до брака. В то же время подготовке юноши к браку придавали, как правило, меньшее значение. === Отношение к женщине в античном мире === В классическом античном мире, всецело проникнутом элементами патриархального быта, женщины находились под вечной опекой (см. Женщина в гражданском праве). Местом домашней жизни гречанки был гинекей; римлянка, пока господствовала первобытная простота нравов, пребывала в атриуме, но, с расширением дома, она перешла в заднюю часть его, соответствовавшую гинекею. Древняя римская матрона пользовалась уважением лишь постольку, поскольку государству полезны были её дети (Корнелия — «мать Гракхов»), но всё же она никогда не исключалась безусловно из общества, как в Греции, где женщины являлись на обед только к весьма близким людям, причём садились за стол на особой половине. По древнегреческой мифологии, первая женщина — Пандора, была ниспослана Зевсом людям в наказание за похищение Прометеем для них огня. Наделённая богами красотой, хитростью и сладкоречием, она из любопытства открыла полученный от Зевса сосуд (ларец, названный ящиком Пандоры), из которого по земле распространились все несчастья и бедствия. ==== Взгляд учёных мужей на женщину ==== Даже лучшие люди древности в своих воззрениях на женщину не возвышались над уровнем своего времени. Сократ отзывался о женщине как о принадлежащей исключительно дому, в самом ограниченном смысле слова; по его мнению, гражданин всего менее мог говорить со своей женой. Платон высказывает не менее резкие суждения о женщинах, хотя, устанавливая в своей республике общность жен, он допускает равенство занятий и воспитания для обоих полов. По мнению Аристотеля, женщина — это ошибка природы; добродетель её совсем иная, чем добродетель гражданина, и мало чем отличается от той, к которой способен раб. Идеал жены, нарисованный Ксенофонтом, — идеал домостроевский. Лучшим украшением её считалось молчание. Отсюда значение, приобретённое у греков гетерами. ==== Гетеры ==== В греческом обществе появились различные категории женщин, назначение которых Демосфен формулировал следующим образом: прелестницы служат для грубых удовольствий, жёны — для поддержания рода и охраны жилищ, а гетеры — для духовных наслаждений. Во времена Перикла роль гетеры не налагала ещё, как позже, общественного клейма. Образцом гетеры была Аспазия Милетская, известная подруга Перикла. Многие из гетер занимали видное место в философских школах древней Греции. ==== Философы ==== Древнегреческие философские школы насчитывали, впрочем, среди своих последователей и таких женщин, которые вели безукоризненно нравственную жизнь и прославлялись не только языческими писателями позднейших времён, но и отцами Церкви. Древнейшими из них были последовательницы Пифагора, о которых историк Филарх написал книгу («Героиды, или Пифагорейские жены»), до нас не дошедшую: Феано, жена Пифагора, и его три дочери, Аригнота, Дамо и Мийя. Книгу Периктионы «О мудрости» (философии) высоко ценил, по словам древних авторов, Аристотель, даже заимствовавший из неё некоторые идеи о свойстве естества и его случайных качествах. После смерти Аристиппа главой киринейской школы была дочь его Арета, прозванная современниками «светочем Эллады»; ей приписывают до 40 трактатов, почти целиком утраченных. Кратет Фиванский, ученик Антисфена, равно известный как философ и как урод, внушил любовь богатой афинской красавице Гиппархии, которая вышла за него замуж и вполне усвоила себе его образ жизни: одетая в рубище, она сопровождала его во всех скитаниях, вела жизнь полную лишений и вместе с ним проповедовала киническую философию. Любимейшей из учениц Платона была Аксиотея Флиусская; впоследствии она сама учила, развивая учение Платона об идеях, и, кроме того, занималась физикой и естественными науками. Неоплатоническая школа выдвинула благородную Гипатию. ==== Врачи ==== Были в древней Греции и женщины-врачи, прославившиеся своими научными трудами, главным образом по акушерству. Афинянка Агнодика, переодевшись мужчиной, изучила медицину и добилась отмены закона, запрещавшего женщинам заниматься врачеванием. Знаменитый врач Аэций (V век) приводил целые отрывки из сочинений некой Аспазии. ==== Древний Рим ==== И в Риме женщины — по мере того, как исчезала прежняя простота нравов,— посвящали себя изучению философии, литературы и математики, но не достигли славы, выпавшей на долю женщин-философов древней Греции. Женщины много содействовали распространению в Риме греческого языка как разговорного. Во время Эпиктета римские женщины зачитывались «Республикой» Платона. Последняя эпоха Республики и начало Империи — время полнейшего разложения римской семьи. В политической жизни тип римской матроны выродился в типы Агриппин и Мессалин, рядом с которыми появлялись, однако, и такие привлекательные фигуры, как жена Тразеи. === Отношение к женщине в культуре Запада === Долгое время в западной культуре существовало неравенство в правах мужчины и женщины, отчасти это было связано с особенностями религиозных обычаев (например, до недавнего времени в христианстве женщины не входили в клир). ==== Воплощение зла ==== Общественная жизнь ранней Византии, слагавшаяся среди борьбы придворных, церковных и театральных партий, подпала сильному влиянию женского терема. С таким порядком вещей не могла мириться аскетическая мысль православного Востока — и вот возникает обширная систематическая литература против женщин вообще, где она выставляется воплощением зла. В сборниках, составленных преимущественно в монастырях (вроде «Златоуста» и «Пчелы»), тщательно подбирались враждебные женщинам отзывы классических писателей, библейских книг (например, Притчи Соломона, гл. 31; Книга Сираха, гл. 25, 26) и святоотеческих сочинений. Вместе с аскетической литературой эти воззрения распространялись и на Западе. Существует легенда, что на одном из средневековых соборов был даже поднят вопрос: человек ли женщина? Григорий Турский в своей «Historia francorum» («Истории франков») сообщает (книга VIII, глава 20), что один из участников собора задал вопрос о том, можно ли употреблять слово homo (лат. «человек») по отношению к женщине. Но этот вопрос носил скорее лингвистический, нежели богословский или антропологический характер: дело в том, что в формировавшихся тогда романских языках слово homo (homme, uomo) претерпевало семантическое сужение, приобретая в первую очередь значение «мужчина». На этот вопрос был дан положительный ответ. Отсюда, по-видимому, и проистекает распространённая легенда о том, что на Маконском соборе обсуждался вопрос о том, является ли женщина человеком. В обществе и даже в литературе и позже ещё встречалось противоположное мнение, например в латинском сочинении «Женщина не человек» (Франкфурт, 1690) и в немецкой книге «Любопытное доказательство, что женщина не принадлежит к человеческому роду» (Лейпциг, 1753). Наряду с аскетическими воззрениями и церковной организацией, устранявшей женщину от активного участия в культе (лат. in ecclesia mulier tacet), были и другие влияния, неблагоприятно отразившиеся на судьбе женщины. В XI—XII столетиях окончательно сложилось представление о ведьме как о женщине, заключавшей союз с сатаной, и во имя его десятки тысяч женщин в течение столетий отправлялись на костёр (см. Колдовство). Под влиянием всех этих воззрений сложились средневековые домострои, сходные с русским. Таковы в итальянской литературе сочинения заточника в Бари XIII века («Dottrina о proverbi»), Эгидия Колонны, архиепископа буржского («Il trattato de regimme principuum», написанное для Филиппа Красивого), Франческо де Барберино («Reggimento delle donne»); в литературе французской — «Совет отца сыну» XIII век, сочинение Жоффруа де Латур-Ландри XIV век, «Парижский хозяин» XV век («Menagier de Paris»). ==== Средневековые ограничения ==== С XI века в средневековом обществе, наряду с прежними влияниями, начинают проявляться новые течения, более благоприятные женщине. В городах накапливаются богатства, развивается утончённая жизнь с общественными празднествами и торжествами, в которых участие женщин становится необходимым. Цеха первоначально не устанавливали ограничений для женщин. По общему правилу, вдова мастера могла продолжать вести самостоятельное хозяйство; в некоторых цехах (например, ткачей) женщина вообще могла занимать место мастера, иметь подмастерьев, учеников и учениц. Скоро, однако, возникает стремление ограничить самостоятельную деятельность женщины в сфере промышленности. В XIII веке это уже было достигнуто в некоторых цехах Парижа; к концу XVII века женщины были вытеснены из всех без исключения цехов. Период внешнего блеска, не исключавшего, впрочем, семейного деспотизма, пережила средневековая женщина высших классов. Уже в X веке складывается на юге Франции, а затем распространяется по всей Западной Европе рыцарство с его культом Прекрасной Дамы и судами любви, в которых она председательствовала. Поклонение женщине, первоначально истекавшее из идеальных представлений («Парсифаль» Вольфрам фон Эшенбаха), с течением времени приняло характер опоэтизированного материализма («Тристан» Готфрида Страсбургского), затем превратилось в грубую чувственность, прикрытую лоском благородных форм (Ульрих фон Лихтенштейн) и, наконец, разрешилось тем упадком, какой господствовал в XIV и XV веках, когда женщина уже не председательствовала на празднествах и турнирах, а робко пряталась от света и своего одичавшего супруга. ==== Современный костюм женщины ==== В рыцарскую эпоху зародился во Франции и современный костюм женщины: с XII столетия почти везде в Западной Европе мешковатая туника, уцелевшая от римских времён, заменяется платьем, обрисовывающим формы женского бюста. ==== Галантность ==== В рыцарских сочинениях о служении дамам выработались правила той услужливой вежливости по отношению к женщине, которая вновь ожила в XVI веке, а в XVII—XVIII столетиях выродилась в галантную манерность. Под влиянием рыцарства в некоторые средневековые домострои проникают две отличительные черты — совет обращаться c женой возможно мягче и признание за женщиной права заниматься чтением и даже наукой. ==== Грамотность и учёность ==== В средние века женщины вообще не уступали мужчинам в образовании. Уже в X веке, когда грамотность была распространена лишь среди духовных, славилась своей учёностью монахиня Гросвита. Многие произведения средневековых поэтов, например Вольфрама фон Эшенбаха, по безграмотности авторов писаны под их диктовку женщинами. Учёные женщины имели обыкновенно свои школы, в которые стекалось юношество обоих полов. Таковы были Гертруда в Нивелле, Бертилла в Шелле, Альдегонда в Мобеже, Элоиза в Параклете. Классической страной учёных женщин была Италия. Уже в XIII веке Биттизия Гоццадини читала в Болонском университете лекции римского права. В XIV веке Новелла д'Андреа (ум. в 1366 г.), преподававшая каноническое право то в Падуе, то в Болонье, была прозвана «зеркалом и ярким светильником юриспруденции». На рубеже XIV и XV веков Доротея Букка унаследовала от отца своего кафедру нравственной философии и практической медицины. В эпоху Возрождения женщины принимали в Италии деятельное и самостоятельное участие в изучении древней литературы (например, мать Лоренцо Медичи, Серафина Колонна, принцесса Бианка д'Эсте). В Англии замечательные своей учёностью женщины появляются с XVI века (например, леди Грей и мать Бэкона, славившаяся и как лингвист, и как теолог). В Голландии дочь американского врача Ван ден Енда занималась в начале XVII века преподаванием латинского языка; у неё, между прочим, учился Спиноза. Во Франции учёных женщин было множество. Заметный след оставила в литературе Дасье; Эмилия де Бретейль (1706—1749) перевела на французский язык сочинения Лейбница и Ньютона и снабдила их замечаниями и введениями, которые Вольтер называл образцовыми произведениями ума и красноречия. Астроному Лаланду помогали в его трудах его жена и мадам Дюпьери, обе самостоятельно занимавшиеся астрономическими исследованиями. В 1792 году девица Лезардьер издала «Теорию политических законов французской монархии», которой Варнкёниг, в своей истории французского права, приписывает весьма важное значение. С XVII века пробуждается научная деятельность женщин и в Германии (Анна Шурман, Мария Кирх и многие другие); в области же поэзии женщины стали подвизаться в Германии ещё с XII столетия, и к 1715 году немецкая литература насчитывала не менее 111 поэтесс. Таким образом научная и литературная деятельность женщин в Западной Европе, можно сказать, никогда не прерывалась. Тем не менее в обществе и даже в учёных сферах продолжали господствовать те же воззрения на женщину, какие выразились в средневековых домостроях. Сочинение бельгийского пастора картезианца де ла Барра: «De l'égalité des deux sexes» (1673), утверждавшее, что мужчины и женщины равны, что анатомия не знает никакого различия в строении мозга обоих полов, и требовавшее полного равенства мужчин и женщин во всех сферах жизни, — такое сочинение было в своё время и даже целое столетие спустя совершенно единственным в своём роде. Когда в 1722 году графиня Виттория Дельфини-Дози стала домогаться в Болонье степени доктора прав и блестяще выдержала предложенный ей публичный диспут, то это вызвало целую бурю протестов. Вслед за тем появились в Болонье женщины-профессора, слава о которых гремела по всей Италии: Лаура Басси (1711—1778), более 25 лет преподававшая физику, и Анна Моранди (1716—1774), читавшая анатомию (обе — женщины замужние), Гаэтана Аньези (1718—1798), которая на публичном диспуте 1738 года в числе 191 философского тезиса защищала и способность женщины к наукам, а впоследствии на всю Европу прославилась своим учебником по математике («Instituzioné analitiche», 1748), отклонила кафедру, предложенную ей в 1750 году Болонским университетом, и всецело предалась делу благотворительности. ==== Хозяйки литературных салонов ==== Уже около середины XVI столетия поэтесса Луиза Лабэ основала в Лионе первый литературный салон. В XVIII веке влияние этих салонов достигает своего апогея (г-жи Жоффрен, Дюдеффан, Эспинас и др.). Вскоре салоны приобрели и политическое значение: в первые годы революции важнейшие меры подготовлялись в салонах мадам де Сталь и Ролан. Влиятельные литературные салоны существовали в XVIII веке и в Англии, Италии, Швеции, Германии; в Германии в этом отношении первое место принадлежало Рахили Варнгаген фон Энзе. ==== Стремление к женскому равноправию ==== В XVIII веке требование свободы чувства переплелось с воззваниями о возвращении к природе и перешло в доктрину о безграничной половой свободе (в «Recherches philosophiques sur le droit de la propriété et le vol» Бриссо де Варвиля), а вера во всепреобразующую силу разума возбуждала надежды на коренное преобразование положения женщин (сочинения Марии Годвин). Во время французской революции были сделаны и практические попытки к достижению женской равноправности, защитниками которой выступили Кондорсе и Сиейс; но конвент в 1792 году решительно высказался против неё. В XIX столетии проповедь свободы чувства вновь поднята была сенсимонистами; возник так называемый «женский вопрос». В настоящее время во многих западных странах (преимущественно, в странах Европы, а также в США) наблюдается тенденция уравнивания в правах женщины и мужчины. Перемены, произошедшие в отношении к женщине в XX веке на Западе, наиболее ярко характеризуются такими процессами, как сексуальная революция и активизация феминизма (исторически сложившееся общее название для различных политических и общественных движений, деятельность которых направлена на борьбу с мужским сексизмом). === Отношение к женщине в русской культуре === ==== Славяне ==== В древнеславянском обществе быт женщин на той ступени человеческого развития мало отличался от быта мужчин. История сохранила нам предания о борьбе мужчин и женщин, о войнах из-за женщин (см. Богемская война женщин), — они говорят о значительном участии и свободе женщин в заключении брачных отношений (таково умыкание у древнего русского летописца и у Козьмы Пражского), о полной свободе брачных отношений, не стесняемых даже родством (радимичи и вятичи русского летописца). Древние русские былины знают лучших стрелков из женщин (жена Дуная), полениц, ничем не уступающих богатырям. Вещие жёны (ведуньи) имели большое влияние на жизнь племени; они управляли страной как мудрые правители: (Либуше, Ольга, Ванда). ==== Россия (XII—XVII века) ==== В России, в историческую эпоху до конца XVII столетия, не встречается указаний на участие женщин в общественных делах. Исключительное значение Марфы Посадницы обуславливалось отчасти положением её как вдовы и богатой вотчинницы, отчасти особенностями новгородской жизни. Первоначальная простота языческого быта не допускала строго-замкнутого терема. После принятия христианства представители церкви вступили в систематическую и ожесточённую борьбу с народными играми и увеселениями, которые составляли неотъёмлемую принадлежность языческого быта и были доступны лицам обоего пола. Источник зла Вместе с аскетической проповедью проникали в Россию воззрения на женщину как на источник всякого зла. Ещё в XII веке архиепископ Нифонт, по поводу одного вопроса Кирика, с недоумением спрашивает: «разве женщина погана?»; но различные сборники византийского происхождения с их статьями о женской злобе скоро нашли усердных читателей и ревностных подражателей, оставивших целый ряд отдельных сказаний: «О мужеском и женском полах», «О злых жёнах» и прочие. К концу XVII века в литературе окончательно сложился образ «злой жены». Появилась и специальная «Книга о злонравных женах, или Беседы отца с сыном, избранная из разных писаний, богомудрых отцов и мудрых философов». Жена здесь рисуется как льстивая, лукавая, колдунья, львица, змия, ехидна, прокудливая (проказливая) и аспид. Те́ремное затворничество и «Домострой» Расцветом теремной жизни женщины со всеми его отрицательными сторонами были XVI—XVII столетия. Ещё в XV веке женщины высших классов позволяли себе иногда появляться при приёме послов, на общих обедах и в других торжественных случаях. Но уже в начале XVI века женщина, по словам Герберштейна, считалась честной лишь тогда, когда жила дома, взаперти. В доме отделение для женщин помещалось сзади, и ключи от него находились у хозяина. Обычай ни под каким условием не допускал, чтобы мужчины проникали в женское отделение дома. По правилам русского «Домостроя», жена не могла ни выйти к гостям, ни принять гостей без согласия мужа. Жена, по «Домострою», не имеет другого значения, кроме распорядительницы в хозяйстве и занятиях прислуги; она во всем должна давать ответ мужу, который, увидя у жены что не в порядке, «должен уметь её наказать с рассуждением». О необходимости мягких отношений к жене в нашем «Домострое» вовсе не говорится; в нём, напротив, муж постоянно является грозой. Во время сговора, отец, ударив слегка дочь новой плетью, передавал последнюю жениху, заявляя этим, что он передаёт ему свою власть. Высшие добродетели жены, по «Домострою», — молчание и смирение. Жена должна заботиться о спасении души и стараться угодить Богу и мужу; его воля для неё закон. Однообразная и вялая жизнь терема не могла изгладить в женщинах мирских желаний и стремлений. В Москве, как и на Востоке, затворничество женщины развило в ней наклонность к роскоши. В русском тереме достигли значительного совершенства разные виды рукоделия и вышивания. Боярские дома соперничали своими работами из дорогих материй, унизанными жемчугом и другими драгоценными камнями. Одежда Женская одежда, по своему покрою, по возможности приближалась к монашеской. Талия вовсе не допускалась; гладкое верхнее платье ни единой складкой не должно было обнаруживать форм стана, хотя и могло отличаться самою вычурной отделкой. Фата из тонкого полотна или батиста, вышитая или усаженная жемчугом, служила покрывалом и дополняла костюм русских женщин. Белила и румяна Из Византии, а также с Востока проникли в Россию и другие принадлежности туалета допетровской женщины, в особенности белила и румяна, употребление которых в XVII веке было как бы обязательно и крайне возмущало иностранных путешественников, которые вообще хвалят красоту русских женщин. По словам Петрея, русские женщины красили разными красками — белой, красной, синей и тёмной — не только лицо, но и глаза, шею, руки; чёрные ресницы делали белыми, и наоборот. Признаками красоты в XVI—XVII веках считались белое лицо и красные щёки, тонкие пальцы и большая нога, но в особенности толстый стан. Семейные браки При полной обособленности женщины, раздвоение в семье было естественным явлением, а в обществе царила грубость нравов: любимыми удовольствиями мужчин были медвежьи травли, кулачные бои и потехи шутов. Браки заключались, как говорит одна песня, «по божьему повеленью, по царскому уложенью, по господскому приказанью, по мирскому приговору». Жених и невеста не могли видеть друг друга до самого брачного обряда, а потому должны были сноситься через свах. При этом нередки были обманы («нигде нет такого обманства на девки, как в Московском государстве», — сравнивая с нравами тогдашней Западной Европы, замечает Котошихин); вместо одной дочери показывали другую или служанку, малых ростом ставили на подставки и т. п. Понятно, чем оканчивались подобные браки: монастырь был для них ещё лучшим исходом. Вступая в брак по родительской воле, женщина редко находила удовлетворение в семейной жизни. В лучшем случае она увлекалась аскетическими идеалами, как, например, Юлиания Лазаревская, или становилась непреклонной хранительницей старины и внешней обрядности, вроде боярыни Морозовой, сподвижницы Аввакума. Но к религиозно-аскетическим подвигам женщины общество не относилось с таким же почитанием, как к подвигам мужчины. В древнерусской литературе весьма мало житий, посвящённых женщинам, а канонизации удостоилось всего 6 женщин, притом — княжеского рода. Чаще женщина искала удовлетворения в ином. Уже автору «Домостроя» был известен тип сводниц («потворенные бабы»), устраивавших свидания молодых жен с чужими мужьями. Олеарий (1633—1636) говорит, что в теремах русские жёны очень часто предаются пьянству или заводят сношения с посторонними мужчинами. По словам Котошихина, отрава была тогда обыкновенным средством и у мужей, и у жён, чтобы избавиться друг от друга. Жены, с такой же целью, часто обвиняли мужей в посягательстве на жизнь государя. Уже Котошихин видел главные причины семейных беспорядков и грубости нравов в тереме, в безграничной опеке и умственном невежестве женщин. Запрет венчать насильные браки Такой ревнитель старины, как патриарх Адриан, понимал весь вред старой системы брачных отношений; в 1693 году он запретил духовенству венчать насильные браки. 1 марта 1698 года секретарь цесарского посольства Корб в своём дневнике отметил, что в этот день произошла перемена в жизни русской женщины: по случаю отпуска бранденбургского посла, в Лефортовском дворце был обед и танцы, причём царевич Алексей, с тёткой своей, царевной Наталией, смотрели на них из соседней комнаты, окружённые знатнейшими дамами. С января 1700 года идёт ряд распоряжений, чтобы женщины всех сословий, не исключая и духовного, носили немецкое платье. Указом 1702 года был установлен обряд обручения за шесть недель до венчания, и таким образом жениху и невесте дана была возможность ознакомиться друг с другом, а в случае надобности — и разойтись. Вскоре начались ассамблеи, положившие конец разделению полов. Ряд женских царствований окончательно закрепил освобождение женщины от терема. ==== Российская империя ==== Женщины стали играть видную роль во всех дворцовых интригах и заговорах, которыми так богат русский XVIII век. Этот же век был веком крайней нравственной распущенности во всех слоях русского общества. Падение нравов многие стали, с лёгкой руки князя Щербатова, объяснять реформой Петра; но на самом деле тогда только вышли наружу факты о делах, которые раньше совершались за неприступной стеной терема. Новая точка зрения на женщину всего лучше выразилась в «Завещании» Татищева, которое справедливо называют «Домостроем XVIII века». «Помни, — писал он сыну, — что жена тебе не раба, но товарищ, помощница». Впрочем, он делает оговорку: «храниться надлежит, чтобы у жены не быть под властью». Устное творчество В древнерусской письменности нет литературных памятников, оставленных женщинами; но в народном песенном творчестве, особенно в создании женских песен (свадебные и другие), женщины принимали большое, никогда не прекращавшееся участие. От первой половины XVII века до нас дошло имя Марии Чурай, которая складывала малорусские песни; между прочим, ей приписывают, хотя и без определённых оснований, песни: «Виют витры, виют буйны» и «Ой, не ходи, Грицю, на вечерници». В первой половине XVIII века крестьянка Кузнецова-Горбунова (впоследствии графиня Шереметева) сложила известную песню: «Вечор поздно из лесочку я коров домой гнала». Гильфердинг наряду со сказителями былин встречал и сказительниц; Елпидифор Васильевич Барсов ознакомил литературный мир с любопытным типом вопленницы. Если «сказительницы» перепевают только старые песни, то «вопленницы» являются создательницами новых песен, в стародавней форме народной поэзии, но применительно к новым обстоятельствам жизни (рекрутские песни). В конце 1880-х годов исследователи встречали импровизаторшу народных песен в Смоленской губернии. Что касается письменной литературы, то допетровская женщина не участвовала в ней по отсутствию образования. В XVI веке даже такая выдающаяся женщина, как Иулиания Лазаревская, была безграмотна и основания веры и нравственно-христианских подвигов восприняла устным путём. В конце XVI и в начале XVII вв. книжной женщиной является дочь Бориса Годунова, злополучная Ксения, а в XVII в. — сестра Алексея Михайловича, Татьяна Михайловна, затем дочери его, особенно царевны Софья и Татьяна, в терем которых имели доступ и Симеон Полоцкий, знакомый с польской образованностью, и Сильвестр Медведев, знаток византийской литературы; царевне Наталье приписывают несколько театральных пьес. Письменное творчество Действительное участие женщин в русской литературе впервые выразилось в полународных-полукнижных стихотворениях и песнях царевны Елизаветы Петровны, впоследствии императрицы. Около 1740 года Бобрищева-Пушкина, в замужестве княгиня Голицына, переводила на русский язык театральные пьесы для домашнего театра в Ярославле. Ко времени царствования Елизаветы Петровны относится появление Сумароковой-Княжниной (1746—1797), Херасковой и Ржевской, начавших свою литературную деятельность в 1759 и 1760 гг. Расцвет литературной деятельности русских женщин XVIII в. относится к царствованию Екатерины II, когда число их возросло до 70. Почти все они принадлежали к высшему обществу. Выступление их на литературное поприще совершалось довольно робко, кое-где они встречали поощрение, но большей частью, даже среди выдающихся людей того времени (Державин, Майков) — одно лишь ироническое отношение. Одна из первых русских писательниц Екатерина Княжнина считала необходимым говорить о своих чувствах не иначе как от лица мужчины (аналогичное явление замечалось и в немецкой литературе того времени). Одни из писательниц XVIII века примыкали к Хераскову: (Ржевская, Александра Хвостова, княжны Екатерина Урусова, Варвара Трубецкая), другие — к Новикову: (Сушкова, Е. И. Титова, Свиньина). Екатерина II и Дашкова участвовали в сатирических журналах. В 1790-х годах большая часть писательниц (сёстры Магницкие, княжна Щербатова) находились в сношениях с издателями московских журналов — Подшиваловым, Сохацким и Карамзиным. Карамзин, в своём «Московском журнале», всячески поощрял литературную деятельность женщин как облагораживающую нравы, содействующую распространению образованности, вежливости, утончённости вкусов. Традиции Карамзина по отношению к женщинам-литераторам продолжали издатели журналов, предназначенных специально для женщин, — Макаров в «Московском Меркурии» (1805), Остолопов в «Любителе словесности», «Журнале для милых» (Москва, 1804), позднее князь Шаликов в «Аглае» (М., 1808) и «Дамском журнале» (1823—1833). В первой четверти XIX столетия достаточно было появиться под литературным произведением женской подписи, чтобы все рецензенты сочли своим долгом отнестись к нему с галантной снисходительностью. Только Полевой относился серьёзнее к женщинам, как к писательницам, так и к читательницам. Литературные салоны Литературные салоны появились, в начале XIX века, в Рязани — у княгини Е. А. Волконской, в Петербурге — у А. П. Хвостовой, где великосветские авторы в 1806 году читали свои сочинения. В 1820-х годах было в Петербурге несколько литературных салонов (например, у С. Д. Пономарёвой); позднее в Москве славился салон Елагиной. Женское образование Много занимались журналы в начале XIX столетия вопросом о женском образовании, в котором, впрочем, выдвигали исключительно эстетическую сторону. Московский университет, устраивая публичные лекции, приглашал на них как любителей, так и любительниц. В 1823 году было даже 10 дам, из общего числа 30 слушателей, на лекциях академика Шерера, который читал на немецком языке курсы «физико-химический и минералогический», а «физико-химический, с технологическим применением» — на русском; эти лекции были платные — по 100 рублей за полный курс. Но в общем образование женщин было тогда невысокое; учёных женщин и совсем не было (А. А. Турчанинова, занимавшаяся математикой, знавшая языки латинский и греческий, представляла тогда диковинку). Образование женщин носило характер французско-салонный. Знание русского языка и русской литературы получают распространение среди женщин лишь с появлением Пушкина и Грибоедова. Беллетристки и учёные В 1830—1850-х годах выступили на поприще беллетристики весьма даровитые писательницы (Е. А. Ган, Ю. В. Жадовская, графиня Растопчина, Марко Вовчок, Хвощинская-Зайончковская, графиня Сальяс-Турнемир и другие). Позже в других областях литературы и науки заявили себя Брюллова, Конради, Цебрикова, Белозерская, Евреинова, Ефименко, Лихачёва, Щепкина и другие, особенно же Ковалевская, первая женщина-профессор в России. Всего к началу XX века, положившему начало окончательной эмансипации женщин, в русской литературе насчитывалось около 1300 писательниц; из них 73 писали исключительно на иностранных языках. == Отношение к женщинам в религиях == === Христианство === В христианстве в Первом послании коринфянам апостола Павла предписано молчание женщин в церкви и обосновано повелением подчинения в ветхозаветнем законе(1Кор. 14:34). Традиционно комментаторы это относят к подчинению жены мужу. Однако, у текста существуют разные толкования. К примеру, Жан Кальвин на основе этого текста выступал против любого управления женщин в обществе. В современном христианстве, помимо традиционной трактовки, часть комментаторов рассматривают этот текст как относительное установление, связанное с обычаями того времени, а не как универсальное правило. О повиновении жены мужу также говорится в Посланиях Ефесянам (Еф. 5:22—33), где муж называется главой жены, и Колосянам (Кол. 3:18, 19) (авторство апостола Павла этих книг оспаривается многими исследователями). Вместе с этим указано, что мужья должны любить своих жен, уподобляясь Иисусу Христу. В традиционных трактовках отцы церкви подчеркивали, что жена не является рабыней. Так, Иоанн Златоуст указывал, что мужья должны расположить жен любовью и самопожертвованием. Современные комментаторы расходятся в отношении этих текстов. Некоторые консервативные протестантские авторы используют их для осуждения современных концепций эгалитаризма и феминизма, так как, по их мнению, Бог установил социальную иерархию. Ряд комментаторов пересматривают толкования. Так, папа римский Иоанн Павел II рассматривал этот текст как изложенный в соответствии культуре времени жизни автора, но смысл текста, по его учению, состоит в том, что любовь требует взаимного подчинения мужа и жены. В Послании Галатам содержится утверждение о том, что в церкви «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3:28). Традиционное понимание этих слов связывается с равенством всех людей, в том числе разных полов, перед Богом. По мнению комментаторов, положение женщин в христианстве меняется в лучшую сторону в сравнении с дохристианским миром и иудаизмом. Некоторые современные авторы называют эти слова апостола Павла «великой хартией христианского феминизма». Вместе с тем, по мнению более консервативных комментаторов, равенство перед Богом не стирает различий в обществе, церкви и семье, и мужчинам должно принадлежать первенство в семейной и церковной жизни. В Ветхом Завете усматривается высокое значение матери и глубокое уважение к ней. Почтение детей к матери должно быть не меньше, чем почтение к отцу, непочтение к матери иногда сопровождалось даже особенно тяжкими последствиями. Известна также немаловажная роль женщин в распространении христианства. Многие женщины почитаются как святые в Православной и Католической церквях. Четыре святые женщины в католичестве (Екатерина Сиенская, Тереза Авильская, Тереза из Лизье, Хильдегарда Бингенская) в современное время были провозглашены Учителями Церкви. Традиционно женщина не может быть рукоположена в сан священника, однако в настоящее время это правило во многих протестантских церквях пересмотрено. === Ислам === Шариат предусматривает значительные различия ролей мужчины и женщины в области прав и обязанностей. В арабском мире женщина должна слушаться мужа и имеет меньше прав, чем мужчина. Иногда её статус опускается практически до положения раба[уточнить]. Женщина находится на попечении мужа, а в случае развода ей достаётся махр. Существует движение за уравнение мусульман и мусульманок в правах — исламский феминизм. == Дискриминация женщин == Исторически женщины были, а в некоторых странах остаются ущемлены в гражданских правах по сравнению с мужчинами — например, лишены избирательных прав. Почти во всём мире женщины непропорционально представлены в органах власти. Например, в США женщин больше мужчин, однако в конгрессе 109-го созыва женщин было лишь 82 человека, в частности женщины-сенаторы — 14 человек (14 % от общего количества), а среди членов палаты представителей женщины составляли 68 человек (15,6 %). Хотя в течение двух столетий проводились реформы по улучшению прав женщин, процент участия женщин в парламентах мира до сих пор мал по сравнению с мужчинами. Более того, если в Руанде и в Южной Африке приняли квоты для улучшения степени участия женщин в парламентах, то, после распада СССР, эти квотовые системы были аннулированы в постсоветских странах, что привело к низким показателям женского представительства в этом регионе по сравнению с европейской. Существует также трудовая дискриминация женщин. Она может выражаться в вертикальной сегрегации (так называемый «стеклянный потолок», когда женщинам создают препятствия для карьерного роста), горизонтальной сегрегации (формальное или неформальное лишение доступа к определённым высокооплачиваемым профессиям и профессиональным сферам), более низкой оплате труда женщин по сравнению с мужчинами. Сегодня гендерный разрыв в заработной плате присутствует на рынках труда во всех странах, и в среднем по всему миру женщины зарабатывают на 24 % меньше, чем мужчины. Однако в пересчёте на оплату равного труда, а не среднюю зарплату различие в заработке существенно снижается и составляет 15-18 %. На 2013 год две трети из 774 миллионов неграмотных взрослых во всём мире составляли женщины. Большинство детей и подростков, которые не посещали школу — девочки. == Образ женщины в искусстве == Во все времена женщина выступала как в качестве источника вдохновения, так и в роли объекта для запечатления в изобразительных искусствах. Некоторые всемирно известные произведения искусства, изображающие женщину и/или посвящённые женщине: == Праздники == Дни почитания женщины существовали ещё в Древнем Риме, женщины получали в этот день от своих мужей подарки и были окружены вниманием и заботой. В современном мире также существуют праздники, так или иначе связанные с женщиной, большинство из них были предложены Организацией Объединённых Наций, но некоторые праздники, как, например, Международный женский день, возникли в результате борьбы за права женщин или посвящены защите прав женщины. Существуют следующие женские праздники: Международный женский день (8 марта) День матери (каждое второе воскресенье мая) Международный день сельских женщин (15 октября) Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября) Неделя святых Жен-Мироносиц — в Православии (третья неделя после Пасхи) == Примечания == == Литература == Женщина // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913. Атлас анатомии человека. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. (4 тома). Изд. 5. Учебник для ВУЗов. М: Медицина. 1996 год. — 1160 стр. Анатомия человека. Сапин М. Р. и др. (2 тома). Изд. 5. Учебник для ВУЗов. М: Медицина. 2001 год. — 1274 стр. Гинекология. Савельева Г. М., Бреусенко В. Г. Изд. 3. Учебник для ВУЗов. М: ГЭОТАР-Медиа. 2007 год. — 432 стр. ISBN 978-5-9704-0466-9 Нормальная физиология человека. Ткаченко Б. И. Изд. 2. Учебник для ВУЗов. М: Медицина. 2005 год. — 928 стр. де Бовуар С. Второй пол. — СПб.: Азбука, 2017. ISBN 978-5-389-13048-7 Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Антропологическое исследование. В 3 т. — Сыктывкар, Киров: ПЕРЯ-МААГИПП, Вятка, 1995. Фатыхов C. Г. Мировая история женщины. — 2-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. — 943 с. ISBN 978-5-7851-0653-6 Фридан Б. Загадка женственности. — М.: Прогресс, Литера, 1994. — 494 с. ISBN 5-01-003656-8 Routledge international encyclopedia of women, 4 vls., ed. by Cheris Kramarae and Dale Spender, Routledge 2000 Women in world history : a biographical encyclopedia, 17 vls., ed. by Anne Commire, Waterford, Conn. [etc.] : Yorkin Publ. [etc.], 1999—2002 Routledge international encyclopedia of women, 4 vls., ed. by Cheris Kramarae and Dale Spender, Routledge 2000 Women in world history : a biographical encyclopedia, 17 vls., ed. by Anne Commire, Waterford, Conn. [etc.] : Yorkin Publ. [etc.], 1999—2002 == Ссылки == Указатель «Женщина в прицеле библиографии»

