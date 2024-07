Полезные советы по уходу за кожей от профессиональных косметологов

Для достижения красивой кожи одного декоративного макияжа недостаточно, необходимо правильно подбирать уходовые средства. Эксперты советуют избегать некоторых компонентов в косметике. Парабены, используемые как консерванты, могут вызывать аллергии и дерматиты, а также накапливаться в тканях, что может привести к экземам. Вазелин, хотя и используется в кремах, может нарушать водный баланс кожи, вызывая сухость и шелушение. Искусственный глицерин также не рекомендуется, так как он может высушивать кожу. Формальдегид, несмотря на его консервирующие свойства, является токсичным и может вызывать раздражение кожи, а также негативно влиять на дыхательную и нервную системы.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0