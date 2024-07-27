Полезные советы по уходу за кожей от профессиональных косметологов

Компоненты в косметике, которых следует избегать для здоровой кожи

Для достижения красивой кожи одного декоративного макияжа недостаточно, необходимо правильно подбирать уходовые средства. Эксперты советуют избегать некоторых компонентов в косметике. Парабены, используемые как консерванты, могут вызывать аллергии и дерматиты, а также накапливаться в тканях, что может привести к экземам. Вазелин, хотя и используется в кремах, может нарушать водный баланс кожи, вызывая сухость и шелушение. Искусственный глицерин также не рекомендуется, так как он может высушивать кожу. Формальдегид, несмотря на его консервирующие свойства, является токсичным и может вызывать раздражение кожи, а также негативно влиять на дыхательную и нервную системы.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Чтобы кожа оставалась здоровой, важно правильно подбирать уходовые средства. Полезные компоненты включают ретинол, который помогает при акне, пигментации и морщинах, но его не следует сочетать с витамином С и AHA/BHA кислотами. Гликолевая кислота, полезная для кожи, хорошо сочетается с гиалуроновой кислотой. Основные правила ухода включают бережное умывание, тонизирование, увлажнение и использование правильно подобранных активных компонентов.