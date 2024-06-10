Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JАНА: потеря обоняния может сигнализировать о проблемах с сердцем
Юлиан раскритиковал Баскова за дуэт с Милохиным и рассказал о дружбе с Зыкиной
Зелёный чай снижает риск развития болезни Паркинсона
Уилл Смит назвал "В погоне за счастьем" лучшим фильмом в своей карьере
Политическая напряженность в Европе усиливает давление на евро
Стало известно, почему нельзя смотреть в глаза кошке
Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут
Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
"Реал" откажется участвовать в новом клубном чемпионате мира
Оптимальная частота мытья волос: секреты здоровых локонов

Как частота мытья волос влияет на их здоровье и рост?

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Если вы мечтаете о длинных и густых волосах, вероятно, вы испробовали множество продуктов и методов ухода. Но может быть, стоит подойти к этому вопросу проще? Давайте вместе с instyle.com разберемся, как частота мытья волос влияет на их рост и здоровье.

Как частота мытья волос влияет на их здоровье и рост?
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Влияние частоты мытья на здоровье волос

Дерматолог Нира Натан утверждает, что регулярное мытье помогает поддерживать кожу головы в чистоте и создает благоприятные условия для роста волос. Кожа головы нуждается в регулярном очищении, чтобы удалить масла, пот и омертвевшие клетки, которые могут вызвать проблемы, такие как перхоть и выпадение волос.

Учет типа волос

Разные типы волос требуют различного ухода. Прямые или волнистые локоны рекомендуется мыть несколько раз в неделю, в то время как текстурированные или вьющиеся пряди — раз в две недели. Людям с тонкими волосами обычно нужно мыть их чаще, так как они быстрее становятся жирными. Мытье раз в два-три дня помогает сохранить волосы чистыми и здоровыми.

Частое мытьё и выпадение волос

Увеличение частоты мытья не вызывает выпадения прядей. Ежедневно мы теряем около 100 волос, и мытье просто помогает удалить уже выпавшие волосы.

Регулярное очищение кожи головы, учитывающее тип ваших волос, поможет достичь желаемой длины и густоты.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Избавьтесь от паутинных клещей и тли с помощью апельсиновых корок
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Kia и Hyundai стали лидерами по КАСКО в Петербурге за первые месяцы 2024 года
Минстрой урежет поддержку застройщикам малогабаритного жилья
Советы родителям, как справиться со стрессом
Лидеры надежности: ТОП-10 моделей Lexus, которые проедут сотни тысяч километров
Егор Крид признался в депрессии из-за невозможности стать молодым отцом
Кто эффективнее выполняет свою работу - "жаворонки" или "совы"?
Стало известно, как понять, что кошка испытывает стресс
Форвард "Оренбурга" Воробьёв перешёл в "Локомотив"
Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников