Оптимальная частота мытья волос: секреты здоровых локонов

Если вы мечтаете о длинных и густых волосах, вероятно, вы испробовали множество продуктов и методов ухода. Но может быть, стоит подойти к этому вопросу проще? Давайте вместе с instyle.com разберемся, как частота мытья волос влияет на их рост и здоровье.
Дерматолог Нира Натан утверждает, что регулярное мытье помогает поддерживать кожу головы в чистоте и создает благоприятные условия для роста волос. Кожа головы нуждается в регулярном очищении, чтобы удалить масла, пот и омертвевшие клетки, которые могут вызвать проблемы, такие как перхоть и выпадение волос.
Разные типы волос требуют различного ухода. Прямые или волнистые локоны рекомендуется мыть несколько раз в неделю, в то время как текстурированные или вьющиеся пряди — раз в две недели. Людям с тонкими волосами обычно нужно мыть их чаще, так как они быстрее становятся жирными. Мытье раз в два-три дня помогает сохранить волосы чистыми и здоровыми.
Увеличение частоты мытья не вызывает выпадения прядей. Ежедневно мы теряем около 100 волос, и мытье просто помогает удалить уже выпавшие волосы.
Регулярное очищение кожи головы, учитывающее тип ваших волос, поможет достичь желаемой длины и густоты.
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