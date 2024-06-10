Борьба с жирными волосами летом: три эффективных способа

Летом можно применить три эффективных метода для борьбы с избыточной жирностью волос. Один из них — использование средств с морской солью, таких как шампуни и спреи, которые помогают контролировать работу сальных желез.
Также полезно применять маски для волос с морской солью один раз в неделю для подсушивания волос. При использовании фена важно не настраивать его на горячий режим, а предпочитать более щадящий или естественный способ сушки волос.
Жесткая вода также может негативно влиять на волосы, вызывая налет и нарушение работы сальных желез на коже головы. В этом случае рекомендуется использовать смягчающие средства, чтобы справиться с проблемой.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.