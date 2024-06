Борьба с жирными волосами летом: три эффективных способа

Летом можно применить три эффективных метода для борьбы с избыточной жирностью волос. Один из них — использование средств с морской солью, таких как шампуни и спреи, которые помогают контролировать работу сальных желез.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication