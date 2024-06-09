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Диетолог Макиша высказалась на популярные диеты: мифы и реальность

Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье

1:13
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Диетолог и нутрициолог Мария Макиша раскрыла правду о нескольких распространенных диетах в беседе с журналистами. Касаясь кетодиеты, которая в настоящее время пользуется популярностью, она высказала опасения относительно ее недостатков. Отказ от углеводов, характерный для этой диеты, может привести к повышению уровня плохого холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к образованию камней в почках.

Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на это, Мария указала, что некоторым людям, страдающим инсулинорезистентностью и онкологическими заболеваниями, может быть полезно ограничивать потребление углеводов, хотя не обязательно избегать сахара. Она также прокомментировала интервальное голодание, отметив, что пока нет убедительных научных данных, подтверждающих его эффективность, и подчеркнула, что ключевым фактором похудения является количество потребляемой пищи, а не время ее приема.

Относительно монодиет, где предполагается употребление только одного или двух продуктов, Мария отметила, что такой режим быстро надоедает мозгу и назвала его устаревшим.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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