Магнитные ресницы: инновационное решение для вашего взгляда

Магнитные ресницы — это новинка в мире бьюти, о которой не знает каждый. Они были представлены в 2014 году американским риелтором и с тех пор стали популярными благодаря своей уникальной концепции. Визажисты и обычные девушки были в восторге от этой новинки, особенно те, кто страдал от аллергии на клей, используемый для обычных ресниц. Магнитные ресницы избавляют от необходимости использования клея, что делает их идеальным выбором для аллергиков и тех, кто хочет избежать частого контакта с химическими веществами.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license