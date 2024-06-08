Три косметических мультиинструмента: секреты от визажиста Пилипенко

Визажист Пилипенко озвучила три необходимых продукта для вашей косметички

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко подчеркивает важность наличия трех основных продуктов в косметичке каждой женщины: кремовых румян, каяла и геля для укладки бровей. Кремовые румяна, по ее мнению, являются многофункциональным средством, способным быстро освежить облик. Они могут быть использованы на щеках, губах и даже на веках, придавая лицу свежесть и отдохнувший вид.

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Эксперт отмечает, что кремовые румяна легко наносятся пальцем, что делает процесс макияжа глаз более простым и быстрым, особенно по сравнению с использованием сухих теней. Кроме того, каял — коричневый карандаш для подводки глаз, может использоваться для создания эффекта густых ресниц путем прорисовки пространства между ними.

Отдельно стоит упомянутый гель для укладки бровей, который придает форму и фиксирует их. Процесс использования геля начинается с применения его щеточкой в обратном направлении роста волос, за которым следует ожидание минуты для застывания, после чего брови могут быть уложены в нужную форму.