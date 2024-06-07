Секреты идеальных бровей: ошибки и рекомендации от профессионала

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Основные ошибки при формировании бровей

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог-бровист Ольга Руда обсудила основные ошибки в коррекции бровей, которые могут существенно исказить внешний облик. Одна из таких ошибок — неправильная форма, которая может сделать лицо более длинным или широким. Руда рекомендует использовать новую технику, при которой начало брови располагается примерно в середине между линиями, проведенными по центру лба и от внутреннего уголка глаза.

Основные ошибки при формировании бровей
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она также предупреждает о неподходящем расположении внешнего кончика бровей, которое может придать лицу грустный вид. Решением этой проблемы может быть выравнивание кончика с основанием брови или его небольшое поднятие. Еще одна распространенная ошибка — выбор неподходящего оттенка краски для бровей. Руда рекомендует подбирать краску под цвет корней волос на голове или чуть светлее.

Она также советует обращаться к профессионалу хотя бы один раз для создания идеальной формы бровей и затем регулярно поддерживать ее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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