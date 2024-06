Секреты идеальных бровей: ошибки и рекомендации от профессионала

Косметолог-бровист Ольга Руда обсудила основные ошибки в коррекции бровей, которые могут существенно исказить внешний облик. Одна из таких ошибок — неправильная форма, которая может сделать лицо более длинным или широким. Руда рекомендует использовать новую технику, при которой начало брови располагается примерно в середине между линиями, проведенными по центру лба и от внутреннего уголка глаза.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license