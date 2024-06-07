Секреты идеальных бровей: ошибки и рекомендации от профессионала

Основные ошибки при формировании бровей

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог-бровист Ольга Руда обсудила основные ошибки в коррекции бровей, которые могут существенно исказить внешний облик. Одна из таких ошибок — неправильная форма, которая может сделать лицо более длинным или широким. Руда рекомендует использовать новую технику, при которой начало брови располагается примерно в середине между линиями, проведенными по центру лба и от внутреннего уголка глаза.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она также предупреждает о неподходящем расположении внешнего кончика бровей, которое может придать лицу грустный вид. Решением этой проблемы может быть выравнивание кончика с основанием брови или его небольшое поднятие. Еще одна распространенная ошибка — выбор неподходящего оттенка краски для бровей. Руда рекомендует подбирать краску под цвет корней волос на голове или чуть светлее.

Она также советует обращаться к профессионалу хотя бы один раз для создания идеальной формы бровей и затем регулярно поддерживать ее.