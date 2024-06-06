Эксперт дал рекомендации о продолжительности применения препаратов против выпадения волос

Трихолог Юлия Нагайцева подчеркнула необходимость использования средств от выпадения волос не менее четырех месяцев, учитывая цикл роста волос. Она объяснила, что фаза выпадения обычно длится 100-120 дней, что означает, что ожидать результатов стоит не ранее пятого-шестого месяца.
Эксперт также отметила, что трихологи обычно назначают терапию на полгода и рекомендуют пациентам приходить на контроль через пять-шесть месяцев, чтобы оценить эффективность лечения. В случае андрогенной потери волос, когда используется миноксидил, первые изменения можно ожидать только через шесть-восемь месяцев.
Нагайцева также отметила, что при таком диагнозе важно сохранить уже имеющееся количество волос, но у женщин часто наблюдается позитивная динамика.
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