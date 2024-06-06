Эксперт дал рекомендации о продолжительности применения препаратов против выпадения волос

Советы трихолога: как долго применять средства от выпадения волос

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трихолог Юлия Нагайцева подчеркнула необходимость использования средств от выпадения волос не менее четырех месяцев, учитывая цикл роста волос. Она объяснила, что фаза выпадения обычно длится 100-120 дней, что означает, что ожидать результатов стоит не ранее пятого-шестого месяца.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт также отметила, что трихологи обычно назначают терапию на полгода и рекомендуют пациентам приходить на контроль через пять-шесть месяцев, чтобы оценить эффективность лечения. В случае андрогенной потери волос, когда используется миноксидил, первые изменения можно ожидать только через шесть-восемь месяцев.

Нагайцева также отметила, что при таком диагнозе важно сохранить уже имеющееся количество волос, но у женщин часто наблюдается позитивная динамика.