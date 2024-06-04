Как носить купальник за пределами пляжа: восемь стильных идей для лета

Восемь креативных образов с купальником: идеи для стильного лета

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето пришло, и это время наслаждаться солнцем, отпуском и отдыхом на свежем воздухе. Купальники становятся неотъемлемой частью гардероба, но как превратить их в стильные наряды для прогулок по городу, свиданий или летних выходных? С правильными аксессуарами и элементами одежды это вполне возможно. Вот восемь стильных способов носить купальник этим летом от byrdie.com.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

1. Смелые комбинации

Возьмите яркое бикини с цветочным принтом и сочетайте его с оверсайз-брюками и кепкой. Ленты в волосах добавят игривости вашему образу, идеально подходящему для солнечных дней.

2. Повседневный стиль

Когда на улице жарко, верх от бикини и свободные джинсы станут идеальным решением. Добавьте несколько стильных аксессуаров, и вы будете выглядеть непринужденно и элегантно.

3. Приморская ковбойша

Повторите образ Хейли Бибер сочетая, синее бикини с ковбойской шляпой и мини-юбкой, создавая игривый и модный летний стиль.

4. Цветочная атмосфера

Цветочный узор всегда актуален для летних нарядов. Попробуйте сочетать верх бикини с цветочным принтом и легкие брюки с таким же рисунком. Не забудьте солнцезащитные очки для завершения образа.

5. Драматические акценты

Для создания эффектного образа выберите черный купальник с вырезом, короткий саронг и большую шляпу с бахромой. Это придаст вашему летнему наряду драматичности и стиля.

6. Классическое прикрытие

Черное бикини с высокой талией всегда выглядит элегантно. Добавьте к нему белое платье-накидку, связанное крючком, и черные сандалии с пряжками. Это создаст стильную и универсальную черно-белую комбинацию для любого случая.

7. Русалка

Лето - идеальное время для морских мотивов. Белое бикини с золотой морской звездой, длинный белый саронг и серьги-ракушки создадут образ русалки идеальный для фотосессий и пляжных вечеринок.

8. Пляжный день с аксессуарами

Аксессуары могут полностью преобразить ваш пляжный образ. Попробуйте добавить большие солнцезащитные очки, соломенную шляпу и стильные сандалии. Это не только защитит вас от солнца, но и придаст вашему образу законченность и шик.

Эти идеи помогут вам стильно и разнообразно использовать купальники в повседневном летнем гардеробе.

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