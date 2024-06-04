Развенчание мифов: три заблуждения о брекетах, которым не стоит верить

Три мифа о брекетах, в которые мы все еще верим

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня брекеты носят многие, но вокруг них все еще существует множество мифов. Многие люди, которым необходимо исправление прикуса, боятся установки брекет-системы, наслушавшись рассказов знакомых, которые никогда не проходили лечение, но "точно знают", что произойдет. Мы собрали самые распространенные мифы, которые давно пора развенчать.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Миф #1. Брекеты портят эмаль. На самом деле, брекеты надежно крепятся к поверхности зуба и не могут повредить эмаль сами по себе. Проблемы возникают из-за недостаточной гигиены: бактерии, размножающиеся в ротовой полости, разрушают эмаль вокруг брекетов. Поэтому важно уделять особое внимание уходу за зубами во время ношения брекетов. После их снятия может потребоваться восстановление эмали, но это нормальное состояние, и уже через пару месяцев укрепления эмаль возвращается к обычному состоянию.

Миф #2. Брекеты очень больно носить. Это не так. Конечно, ношение брекетов требует терпения, но это не та невыносимая боль, о которой можно прочитать на форумах. Неприятные ощущения могут возникнуть после смены лигатур и дуг, но они исчезают через пару дней. Иногда брекеты могут натирать слизистую, но для этого ортодонт выдаст специальный воск, снижающий трение.

Миф #3. Нельзя ставить брекеты, если есть коронки или отсутствуют зубы. Отсутствие зубов или наличие имплантатов может усложнить лечение, но каждый случай индивидуален. Ортодонт и ортопед оценят сложность ситуации и примут решение о возможности установки брекетов. Важно проконсультироваться с несколькими специалистами для объективной оценки.