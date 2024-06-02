Праздничный блеск: секреты ухода за кожей от косметолога Якубовой

Четыре способа улучшить состояние кожи

В преддверии праздников каждая женщина желает выглядеть великолепно и получать массу комплиментов. Совместно с косметологом Кристиной Якубовой мы рассмотрим эффективные средства, способные поддержать кожу в отличном состоянии на протяжении всех праздничных выходных.

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Энзимный пилинг: осуществление химического пилинга, особенно глубокого, не является рекомендуемым шагом, так как это может вызвать покраснение и раздражение кожи. Вместо этого, эксперт советует использовать энзимную пудру или пилинг-скатку, которые отлично очищают верхние слои кожи и устраняют шелушения без риска покраснений.

Активные кремы и сыворотки: рекомендуется начать использование средств с активными компонентами за несколько дней до праздника для достижения максимального эффекта. Важно выбирать кремы с витамином С для борьбы с пигментацией и витамином А для омолаживающего эффекта.

Массаж холодными ложками: для устранения отеков в области глаз рекомендуется использовать холодные ложки и гель с алоэ для мягкого массажа. Это поможет быстро устранить отеки и придать коже свежий и отдохнувший вид.

Тоники и маски: для достижения лифтинг-эффекта и сияющей кожи важно использовать тоники и маски. Вместо готовых тоников можно приготовить домашнюю маску из овсянки с добавлением сметаны, которая питает и увлажняет кожу, придавая ей сияние.